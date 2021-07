Sofia Jujuy se fracturó una costilla

Compartir

Linkedin Print

Sofia Jujuy Jiménez recibió una muy mala noticia: según contó Ángel De Brito en su cuenta de Twitter, se fracturó una costilla y podría quedarse afuera de La Academia. La participante había ido al médico por los dolores de espalda que la aquejaban y recibió el diagnóstico de la lesión grave en su costado derecho. Por el momento, no se sabe cuánto será el tiempo de recuperación.

El miércoles por la noche, “Jujuy” tuvo una buena performance en el ritmo disco, al ritmo de One Kiss de Dua Lipa y Calvin Harris, logrando un 20 puntos del jurado, aunque todavía resta conocer el voto secreto. En este sentido, en su devolución, Jimena Barón le había hecho una pregunta picante: “¿Los moretones son de ensayos o son del finde?”, a lo que la modelo respondió: “Jimena…¡ ¡Lo que chateamos en WhatsApp queda en WhatsApp!”, pero aclaró rápidamente: “Son del caño, del caño… a pleno”. “Perfecto”, le retrucó la Cobra.

Hace días, en una entrevista con Teleshow, Sofi había hablado sobre su presente sentimental y algunos rumores que la vinculaban a Cachete Sierra. “Con Cachete (tengo) la mejor, pero compañeros de acá, de la pista… Me parece un chico re lindo”. El campeón del Cantando 2020, un poco molesto con la modelo por divulgar que ellos tenían conversaciones por chat, había declarado: “No sé qué pasó con Jujuy. Tenía buena onda también con Jujuy y me mandó al frente de que le mandé un mensaje por Instagram, pero igual no pasa nada”. Al ser consultada sobre sus dichos, respondió: “No había escuchado eso que dijo… Me dejaste pensando. Ya lo voy a agarrar a Cachete”. Más allá de las idas y vueltas, admitió que se tomaría un “fernecito” con su compañero.

Por otra parte, Jiménez había declarado no tener muy buenos recuerdos de Guillermo López, quien fue su pareja durante cinco años. Incluso admitió que “no quería verlo ni en figuritas”. Tras su recuperación del covid, El Pelado fue consultado por su ex y prefirió tildar de “irrelevantes” sus declaraciones. “La verdad que en ese tiempo estaba saliendo de una internación de algo grave y algo importante. Entonces, la verdad que yo priorizo la salud y el amor”, dijo López a Intrusos, luego de volver a conducir el programa Santo sábado, tras superar una internación. “Prefiero no hablar, hablemos de la actualidad, de mi presente”, manifestó Jujuy al ser consultada por su ex pareja. “No tengo idea de su situación… No sabía (del covid). Digo lo mismo y ojalá que se mejore con el covid”, agregó la modelo.

Por último, en las últimas semanas trascendió que Jiménez estaría viviendo un romance con Bautista Bello, un polista de 31 años que es papá de un niño de siete años. Al respecto, la participante de La Academia señaló: “Bauti es un amigo, pertenece a un grupo de amigos con el que tengo muy buena onda. No sé… el tiempo dirá”.

Luego, aprovechó para aclarar: “Estoy soltera y quiero seguir soltera, disfrutando de mi estado civil de este momento”. Además, explicó que está muy focalizada en su trabajo: “Estoy a pleno con La Academia. No tengo un hueco para engancharme o arrancar algo bien con alguien. La realidad es que estoy muy concentrada. Es mucho ensayo, desgaste físico y energético. Te consume un montón de tiempo y estoy feliz de dedicarle tiempo. El amor será en otro momento”.

Compartir

Linkedin Print