Sofía Pacchi dijo que “no” presenció actos de violencia física

Pacchi se presentó en los tribunales federales de Retiro donde declaró frente al fiscal Ramiro González como testigo en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra Yañez.

La modelo ingresó junto a Fernando Burlando a la fiscalía de González en el quinto piso de Comodoro Py 2002 para declarar bajo juramento de verdad en relación a si vio agresiones durante su paso laboral o privado por la residencia de Olivos.

La declaración se concretó luego de una primera postergación a pedido de la testigo y luego de que en la investigación la querella de Yañez entregó nuevas copias de chats certificadas y extraídas de su teléfono celular con conversaciones entre ella y Fernández.

El ex presidente sufrió un revés ayer en la causa ya que el juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso, aceptó un planteo de la fiscalía y excluyó como testigos a tres ex empleadas de la quinta de Olivos que había presentado la defensa de Fernández.

Se trata de ex niñeras y mucamas que primero declararon en una escribanía y luego fueron convocadas a la fiscalía, pero González recibió un informe del Gobierno que advirtió que en el contrato laboral de los empleados de la residencia presidencial hay una cláusula de confidencialidad.

Ante ello se resolvió no tener en cuenta sus dichos en la causa que, en todos los casos, fueron favorables a Fernández, ya que negaron la existencia de agresiones de su parte hacia Fabiola y de hecho, narraron episodios de supuesto alcoholismo de la ex primera dama.

En cuanto a las transcripciones entregadas por la abogada de Yañez, Mariana Gallego, se refieren a intercambios de mensajes a través de WhatsApp y se concretó luego de que la denunciante se negó a entregar en España su teléfono celular para ser peritado. “Me enfermaste con tu proceder de tener 20 mujeres a la vez”, le reprochó Yañez en uno de esos intercambios.