Sofía Zámolo está embarazada y estalla de felicidad

«Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta», confesó Sofía Zámolo, 37, al anunciar la noticia de su vida. Después de una larga búsqueda, será mamá por primera vez junto a su marido, José Félix Uriburu, 39.

La modelo está de 14 semanas y atraviesa una mezcla de emociones al haber logrado su tan ansiado positivo en un contexto tan particular. «Afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento», arrancó Sofía. «A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir».

Hace tiempo que la modelo se enfrentaba a preguntas sobre su maternidad en notas periodísticas, un tema incómodo y doloroso porque si bien las ganas estaban, el resultado no llegaba.

En enero de este año, se había animado por primera vez a expresar su fastidio: «Me presiona que me pregunten cuándo voy a ser mamá, es agobiante, yo no quiero traumarme y creo que la maternidad se pospuso. Trato de que no me afecte el qué dirán, pero es agotador», decía Zámolo semanas antes de quedar embarazada.

Hoy el sueño es realidad. «Quiero compartir con ustedes que vamos a ser papás por primera vez. Se nos mezclan todo tipo de emociones porque el 2020 nos dio unos cuantos golpes muy fuertes, porque es mi primera vez y no tengo cerca a mi mamá. Pero la vida lo quiso así».

«No nos cabe la felicidad en el cuerpo, la sensibilidad por 1000 millones», cerró Sofía.