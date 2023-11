Sol 1 y Sol 2, las chicas trans del Bailando, brillaron en la pista y emocionaron a Moria

Este miércoles se vivió un emotivo momento en la pista del Bailando 2023 (el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de América) luego de que Sol 1 y Sol 2 participaran de la salsa de a tres con Romina Uhrig. A la hora de la devolución del jurado, Moria Casán se mostró movilizada y emocionada por escuchar los esfuerzos y la lucha que tuvieron que hacer a lo largo de su vida. Que fue invisible para el gran público hasta que irrumpieron en la pista más famosa de la televisión.

Hace unos meses, Kennys Palacios, también concursante del certamen, apareció en el ciclo acompañado por dos chicas trans, que se dieron a conocer como Sol 1 y Sol 2. Lo cierto es que con sus personalidades súper histriónicas, la gracia que mostraron en cada intervención y sus fuertes historias de vida, conquistaron al conductor quien les dio un lugar cada vez más protagónico.

“Me cambiaste la vida. Este año, desde que estoy acá, pude decir que fui abusada, pude decir quién me tocó… Hoy día me muestro como soy gracias a vos. Un 14 de junio comenzó este sueño y creo que va a quedar en mi historia. Me encanta que me arrobes y me da vergüenza tus mensajes en Instagram, por eso no te contesto. Soy una boluda. Pero hoy soy quien quiero ser”, le dijo Sol 2 a Tinelli buscando expresar en palabras toda su emoción.

“A veces me preguntan dónde está mi familia. En el momento en el que decidí operarme las lolas comencé a ser huérfana. Yo no tengo familia, pero mi familia elegida está acá conmigo y en otros lados. Me di cuenta de que no los necesito”, agregó, antes que llegara el turno de las votaciones del jurado.

Ángel de Brito y Pampita Ardohain tuvieron una sentida devolución frente a las participantes y cuando le llegó su turno, Moria Casán quien provocó uno de los momentos más emotivos de la noche. “Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario. No te estoy halagando, mi amor, te estoy diciendo la verdad. Yo sé que te emocionás, yo me emocioné cuando ustedes lo abrazaron a Marcelo y le dijeron ‘gracias’, porque sé que es un sueño cumplido. Son personas grandes que han pasado por todo. A mí también me da ganas de llorar, de verdad. No puedo contener la emoción. Yo siempre estuve al lado de la marginalidad, perdón”, dijo La One con los ojos llenos de lágrimas.

“No quiero hacerme la gurú de nadie, ni la feminista, ni la que ocupa lugares. Yo, desde el año ‘70, estaba en los teatros y mi misión era ir a la comisaría a sacar a mis amigos bailarines. Sé por lo que pasan, sé de qué se trata. Y me emocionaron muchísimo. No sé por qué lloro tanto”, continuó Moria explicando el motivo principal de su emoción y con la voz entrecortada sumó su característica frase para descontracturar : “Si querés llorar, llorá”.

A continuación, la protagonista de Brujas relató un caso que la tocó en primera persona: “Entiendo la vida, porque una amiga mía, Ana Lupes, decidió hacerse mujer viviendo en mi casa, cuando se puso un sobretodo de una pareja mía y se fue a sacar un pasaporte para sentirse mejor, para sentir que era una mujer en otro cuerpo. Conozco la lucha, las quiero, las respeto, voy a estar siempre al lado de ustedes, y sin ningún oportunismo, porque lo siento, Por todo eso, mi mejor nota para ustedes”, concluyó La One en un mar de lágrimas y motivó a las concursantes para seguir peleando por sus sueños. “La marcha del orgullo gay es para celebrar, pero esta es una lucha de años. Y tiene que seguir. A no bajar los brazos”, señaló.