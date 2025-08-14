Sol de América se quedó sin DT: Ariel Garrido fue despedido tras un flojo arranque en la fase Reválida

Ariel Garrido dejó de ser el director técnico de Sol de América en el Torneo Federal “A”. El mal inicio del equipo en la fase Reválida fue determinante para su desvinculación, que no se dio de común acuerdo sino por decisión de la dirigencia.

Garrido asumió en la fase inicial, tomando un “fierro caliente” y logrando encaminar al equipo. En esa primera etapa dirigió siete partidos, con un saldo de tres victorias, tres empates y una sola derrota, quedando a apenas tres puntos de acceder a la Zona Campeonato.

Sin embargo, en la fase Reválida la situación cambió drásticamente. Al frente del equipo en cuatro partidos, consiguió una sola victoria y sufrió tres derrotas. Este rendimiento negativo terminó inclinando la balanza hacia su despido, pese a que su contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año.

En total, Garrido dirigió once partidos con un balance de cuatro triunfos, tres empates y cuatro caídas. Bajo su conducción, el equipo anotó 13 goles y recibió la misma cantidad, alcanzando una eficacia del 45,45 %.

Junto a él también dejaron la institución su ayudante Javier Cisneros y el preparador físico Oscar Bejarano, quien ya había trabajado con el anterior entrenador, Aldo Paredes.

Primera Nacional:

For Ever recupera a tres

zagueros para jugar en Jujuy

Silvera y Barbieri mejoraron de sus lesiones y serán exigidos en la semana. Y Valdez cumplió su sanción. El “negro” visitará el domingo, a las 16, a Gimnasia por la 27ª fecha de la zona B.

For Ever retornó este martes a los entrenamientos con los ojos puestos en el compromiso del domingo, a las 16, cuando visite al escolta Gimnasia de Jujuy, en juego de la 27ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol que se disputará en el estadio “23 de Agosto”.

Tras el duro golpe por el 0-2 ante el líder Gimnasia de Mendoza, el plantel chaqueño entrenó este martes en el “Juan Alberto García” y este miércoles, a las 10, se moverá en el predio de ruta 16 (Km 44,5).

Las buenas noticias para el DT Ricardo Pancaldo pasan por las recuperaciones de los zagueros Mathias Silvera (contractura) y Gino Barbieri (molestia en el aductor). Ambos entrenarán toda la semana a la par del grupo y seguramente serán exigidos en los ensayos futbolísticos de jueves y viernes para saber si podrán ser de la partida ante los jujeños. Y además ya cumplió su sanción por cinco amarillas el capitán David Valdez.

Los dos que todavía no llegan (tienen para dos semanas más) son el lateral derecho Mauricio Rosales (desgarro) y el lateral izquierdo Alan Luque (sobrecarga muscular). Y el que todavía tiene para tres semanas más es el lateral izquierdo Ramiro Fernández (desgarro).

Además, el entrenador evaluará en la semana a dos jugadores que estuvieron en el banco de suplentes el domingo (pero no ingresaron) como el volante central Santiago Úbeda y el volante derecho Santiago Valenzuela. El que sí acumuló 30 minutos es domingo es el delantero Leonardo Marinucci; la idea es que puede estar 10 puntos para el cotejo en Jujuy.

El panorama del probable 11 quedará más claro tras las prácticas de jueves y viernes. El plantel partirá en micro el viernes por la noche hacia San Salvador de Jujuy.

For Ever quedó en el quinto lugar de la tabla y su objetivo principal ahora (tras esquivar largamente cualquier problema con el descenso) es clasificar entre el segundo y el octavo puestos del grupo para poder jugar el Reducido.

ÁRBITROS – 27ª

FECHA – ZONA “B”

Sábado: a las 13.10, San Telmo- Colón. A: Juan Cruz Robledo; a las 15.10, Chacarita- Temperley. A: Javier Delbarba; a las 15.30, Talleres de Escalada- Morón. A: Yamil Possi; a las 17.15, Gimnasia de Mendoza- Almte. Brown. A: Lucas Cavallero.

Domingo: a las 16, Estudiantes de Río Cuarto- Estudiantes de Caseros. A: Nahuel Viñas; a las 16, Gimnasia de Jujuy- For Ever. A: Joaquín Gil, Diego Martín, Gonzalo Ferrari y Pablo Núñez.

Lunes: a las 14, Agropecuario- Mitre. A: Maximiliano Macheroni; a las 15.30, Def. de Belgrano- Def. Unidos de Zárate. A: Gastón Monson Brizuela; a las 17, Nueva Chicago- Central Norte de Salta. A: Pablo Giménez.