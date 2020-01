Sol Pérez, enamorada de su novio en las playas de Mar del Plata: «Yo quiero buscar el bebé pero él no»

Compartir

Después de varias relaciones fugaces y mediáticas, Sol Pérez encontró el amor en su personal trainer, Guido Mazzoni. La relación avanzó a paso firme y sin obstáculos, a tal punto que el joven le dijo a Teleshow en noviembre pasado que “si nos vamos a vivir juntos es porque, más allá del amor, sentimos que podemos proyectar, y siempre en un proyecto de amor se habla de casamiento y familia”.

La actriz y vedette está haciendo temporada de teatro en Mar del Plata este verano: forma parte del elenco de 20 millones junto a Alberto Martín, Marcelo De Bellis, Carmen Barbieri, Sebastián Almada, Mónica Farro y Christian Alonso. Como no podía ser de otra manera, su pareja la acompaña en su día a día en La Feliz.

Tal como se puede observar en las fotos exclusivas de Teleshow, la actriz y el entrenador pasan gran parte del día juntos y aprovechan para entrenar y descansar en la playa. Tomados de la mano, pasearon bajo el sol en los balnearios del sur de la ciudad costera.

Recientemente, la pareja fue a una peluquería, en la que se atendieron con unos conocidos suyos, y se dio una situación muy particular. Después del corte, el colorista Andrés Tallarico filmó un video con ellos. La actriz, feliz con su look, le agradeció y luego se abrazó con su novio.

“Él no me quiere… ¿Me vas a dejar?”, le preguntó, entre risas, Sol a su novio. En broma, el estilista se metió en la charla y dijo: “Vamos a dar la primicia de que se van a casar… Están buscando el bebé, ¿no?”

“Eso sale en todos lados después…”, se adelantó Mazzoni. Pero Sol siguió con el juego y sorprendió con su declaración: “Yo quiero buscar el bebé, pero Guido no quiere”. “Soy chico todavía”, le indicó él. “Vas a cumplir 70 más a menos”, retrucó Sol.

Y reveló: “Capaz que un día me enojo y me dice: ‘¿No te parece que estás equivocada?’ Y termino diciendo: ‘Sí, perdón, es verdad’. Algo que nunca hubiese hecho».