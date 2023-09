Sol Pérez mostró los preparativos de su casamiento con el empresario Guido Mazzoni

“Estamos yendo al hotel donde nos casamos porque hicimos la degustación. Ya hicimos una preselección y vamos a probar eso que preseleccionamos para hacer la selección final”. Sol Pérez grabó un video mientras su futuro marido, Guido Mazzoni, manejaba con destino al Sofitel de Cardales en donde el próximo 25 de noviembre celebrarán su boda.

La panelista le contó a sus casi seis millones y medio de seguidores que está ultimando los preparativos finales para el gran día que celebrarán junto a 400 invitados. La pareja asistió el lunes al complejo al que también se hicieron presentes sus respectivos padres. “Y no solamente eso”, dijo Sol sobre el menú que degustarían luego. “Estamos yendo en el horario casi que nos casamos, así que vamos a ver cómo sería el atardecer”, destacó y le preguntó a su novio: “¿Estás emocionado, amor?”. “Increíble”, respondió el empresario dueño de unas de las cadenas más importantes de crossfit en la Argentina.

Por su parte, en el afán y la emoción que sentía, cometió un furcio al buscar interactuar con sus seguidores. “¿Qué se imaginan que elegimos para la entrada, el almuerzo, la recepción?”, preguntó mientras Guido, que continuaba manejando hacia la localidad de Cardales, le hizo la salvedad: “No es almuerzo, gordi”. Es que, tal como había anticipado, la ceremonia será cuando baje el sol. Y la celebrarán en el mismo lugar. “Es cena”, aclaró luego sobre el momento en que ellos y sus invitados coman durante la velada.

Luego de recorrer las instalaciones del complejo en el que celebrarán junto a sus familiares y amigos en una fiesta cuya organización está a cargo de Claudia Villafañe y su empresa, Plan V, Sol mostró un particular detalle del menú: para el postre, el chef del hotel confeccionó un plato especialmente según los gustos de la pareja.

“Crearon un postre para nosotros. Una versión del postre preferido de Guido y el mío”, aseguró la futura abogada junto a la foto. Y allí se ve un plato con lo que parecería un flan de chocolate con caramelo alrededor, una bocha de helado de dulce de leche y una galletita arriba.

Sol Pérez y Guido Mazzoni pasarán por el Registro Civil el miércoles 15 de noviembre y luego harán un festejo íntimo para familiares y amigos más cercanos en el restobar Augusta, en el barrio de Palermo. Diez días después, el 25, será la ceremonia religiosa al aire libre en el hotel. Y el cura que la encabezará tiene una historia que lo vincula de manera directa con el Papa Francisco: “Es el único cura que estuvo adentro del Papamóvil”, contó el empresario en una entrevista televisiva y lo describió como un “datazo”. “El Papa lo invitó y dio una vuelta. Ese fue el dato que a mí me pareció increíble”, agregó.

En una entrevista con Teleshow el mes pasado, Sol adelantó que la ambientación del salón del hotel estará a cargo de Ramiro Arzuaga, que los 400 invitados bailarán al ritmo del reconocido DJ y amigo de la pareja Tommy Muñoz, y que en determinado momento de la noche, habrá un show especial de la banda Los Totora.

La encargada del vestido de novia que lucirá Sol en la fiesta será la diseñadora Verónica de la Canal, quien ya la ha dado diseños propios en otras oportunidades como fiestas privadas, eventos y Martín Fierro. “Les voy a mostrar todo el proceso”, había anticipado la panelista en las redes sociales anunciando que compartiría con sus seguidores cómo se prepara para el gran día, sin revelar nada sobre el modelo que dejará ver recién el mismo 25 de noviembre cuando llegue al altar a encontrarse con Guido y sellar su amor.

En tanto, su futuro marido estará vestido por la exclusiva marca Etiqueta Negra.

