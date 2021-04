Solá, sobre las vacunas chinas: “Argentina compró Sinopharm, no titular claro es meter ruido”

Compartir

El canciller Felipe Solá subrayó, con respecto a la provisión de vacunas de origen chino contra el coronavirus, que la “Argentina compró Sinopharm, que tiene mayor eficacia que Sinovac”, y advirtió que “no titular claro es meter ruido”, al referirse a la portada de ayer del diario Clarín.

“No tendría que hacer falta aclarar que la Argentina compró Sinopharm, que tiene mayor eficacia que Sinovac”, remarcó Solá desde su cuenta oficial de Twitter, en alusión a los distintos grados de inmunización que generan ambas vacunas.

Según los resultados de los ensayos clínicos preliminares publicados entre diciembre y enero en Brasil, la vacuna creada por el laboratorio chino Sinovac Biotech (cuya vacuna contra el coronavirus se llama CoronaVac y se aplica en Chile, Brasil, Colombia y Uruguay) mostraba un nivel de eficacia global de 50,38% tras la aplicación de dos dosis.

Este domingo, sin embargo, el Instituto Butantan de San Pablo (que produce la CoronaVac a partir de un acuerdo con Sinovac) difundió a través de su cuenta oficial de Twitter los resultados del estudio clínico final sobre esa vacuna, que fueron enviados a una revista científica para ser publicados, y el porcentaje de inmunización obtenido alcanza una eficacia general de 62% y de hasta 83% para casos moderados.

En cualquier caso, en la Argentina se está aplicando otra vacuna producida en China, la desarrollada por el laboratorio estatal Sinopharm, que provee una inmunización más alta: los resultados del ensayo clínico de fase III para la vacuna Sinopharm mostraron una eficacia de 79,34% y que los participantes del estudio que habían recibido dos dosis produjeron un nivel de anticuerpos contra el virus a una tasa del 99,52%.

“No titular claro es meter ruido. Y en medio de una pandemia no hay margen para más confusión”, advirtió Solá al cuestionar la interpretación que promovieron algunos medios en los últimos días sobre la eficacia de las vacunas de origen chino.

El tuit del canciller aludía a una serie de artículos publicados en medios argentinos que plantearon dudas sobre las vacunas chinas en general y que tomaron como disparador unas declaraciones del director del Centro Chino de Control de Enfermedades, Gao Fu.

El sábado, durante una conferencia en la ciudad de Chengdu, el funcionario chino señaló que Beijing estaba considerando oficialmente “utilizar diferentes vacunas, de diferentes líneas técnicas, para el proceso de inmunización” (estrategia que consiste en combinar distintas vacunas para la primera y segunda dosis, y que se está evaluando también en Gran Bretaña).

Gao Fu también había dicho que “las tasas de protección de las vacunas existentes no son altas”, una frase que tuvo mucha repercusión en la prensa internacional y que fue interpretada como un reconocimiento de que las vacunas desarrolladas en China -sobre todo la producida por Sinovac- aportaban un bajo grado de inmunización.

En la Argentina, varios medios replicaron esa interpretación sin hacer distinciones entre Sinovac y Sinopharm, sobre todo en lo que hace al grado de inmunización de cada una.

Este domingo, el propio Gao Fu se propuso aclarar la situación a través de una entrevista al diario chino especializado en temas internacionales Global Times en la que aseguró que todo el episodio y la repercusión mundial de sus dichos se debían a “un completo malentendido”.

Además, negó la interpretación en medios y redes sociales de que había “admitido” que las vacunas chinas contra la Covid-19 no garantizaban inmunización contra el virus.

