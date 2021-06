Solalinde, sobre los CAS: “Con su funcionamiento irán bajando los casos”

Compartir

El intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, brindó detalles sobre la situación epidemiológica de la localidad y sobre el funcionamiento del Centro de Atención Sanitaria (CAS).

Tras informar que un nuevo CAS comenzó a funcionar en la localidad, el jefe comunal riachense ponderó que “se trata de una decisión acertada poder contar con ello”, ya que “es una manera de tratar de frenar los contagios por contactos estrechos”.

“Estamos muy esperanzados porque con el funcionamiento de los CAS irán bajando los casos”, declaró.

A su vez, informó que en la localidad hay un poco más de 100 casos activos y celebró que en la jornada del lunes 7 recibieron el alta 20 personas.

Al ser consultado por los grupos minoritarios que van en contra de las medidas acertadas por el Gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia, Solalinde aseveró: “Creo que la conciencia los va a condenar, a pesar de que no quieran reconocer el gran error que han cometido y todas las consecuencias que han dejado al pueblo formoseño”.

“Pasamos de tener un status sanitario admirable y digno de destacar a estar hoy atravesando esta situación tan dramática, dolorosa y triste donde estamos perdiendo la vida de vecinos, conocidos y amigos”, lamentó.

Avanzó manifestando que esta situación es una “mezcla de impotencia, bronca, porque desde el año pasado se ha trabajado mucho para sostener el status sanitario”.

Asimismo, expresó contundente: “Como siempre dice nuestro gobernador Gildo Insfrán, no hay que rendirse, ni arrodillarse; hay que enfrentar la situación, porque ante la adversidad no se pacta. Tenemos que seguir batallando la trinchera para defender la salud y la vida”.

“Ojalá estas personas (los opositores) tomen consciencia de que realmente esto no es una campaña electoral, no es un momento para hacer proselitismo político, sino que hay que defender lo más sagrado que tenemos, que es la vida de cada formoseño y formoseña”, concluyó.

