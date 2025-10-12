Solana Sierra salió campeona del WTA 125 de Mallorca

La marplatense derrotó a Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1 y sumó un nuevo trofeo, entregado por la mismísima Gabriela Sabatini. La hizo completita.

Su aparición disruptiva en Wimbledon, donde pasó de lucky loser a octavos de final, no fue obra de la casualidad sino de la calidad, así como una advertencia de lo que se le vendría al circuito femenino. Solana Sierra (86ª) se llevó puesto al WTA 125 de Mallorca, el cual ganó con firmeza y coronó con un 6-3 y 6-1 ante la serbia Lola Radivojevic (173ª). El trofeo no fue el único premio para la campeona, que dio un salto gigantesco en el ranking y se reafirmó como la mejor argentina de la general.

El score final hace parecer que la marplatense no debió trabajar para derrotar a la balcánica, pero no es así. A lo largo del primer set, la subcampeona se mantuvo en batalla y hasta quebró para acercarse en el marcador -fue el único break que logró-, y entonces florecieron las virtudes de Sierra: sin sentir la presión, pagó con la misma moneda y se llevó el parcial inicial. En el segundo, ahí sí, ya no hubo paridad.

La alegría de la argentina se extendió a la entrega de premios, donde la recibió una vieja conocida: Gabriela Sabatini, a quien idolatraba en su niñez y con la que formó una relación en su adultez -Gaby la fue a alentar durante su trayecto en Mallorca-, le cedió el trofeo y sonrieron juntas.

«Estoy muy feliz de ganar acá en Mallorca. Muchas gracias a todos por venir durante toda la semana, significó mucho, así que gracias», fue el primer mensaje de la diestra de 21 años, quien ganó su segundo título de esta categoría (ya había conquistado el WTA 125 de Antalya) y su cuarto torneo del año.

Al margen del trofeo, el lunes se verá reflejado lo conseguido por Solana, pero ya se lo puede ir palpitando al revisar la tabla en vivo: con un score de 957 puntos, escalará 15 posiciones y se ubicará en el 71° puesto, quedando muy cerquita de igualar su mejor ranking histórico (fue 64ª este mismo año).