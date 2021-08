Soledad Acuña, sobre los docentes que paran: “Les falta vocación de trabajo”

Compartir

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, se refirió al regreso a la presencialidad escolar de un total de 290.000 estudiantes de nivel primario que vuelven hoy a las aulas en las escuelas públicas y privadas porteñas. En este marco, habló también sobre los gremios docentes, y manifestó que a los docentes que paran “les falta vocación de trabajo”.

“Tenemos conversaciones con los sindicatos todas las semanas”, aseguró la ministra en declaraciones a Continental. En este marco, sostuvo que Ademys es un gremio “minoritario” pero que “se opone a todas medidas” que toman. “Pero no es que se opone porque no hay espacio al diálogo, hay diálogo y hay mesas de seguimiento, no hay falta de diálogo sino falta de vocación por parte de este sindicato”, sostuvo.

Como parte de “un plan gradual y cuidado para sumar presencialidad” en el marco de levantamiento de restricciones implementadas por la pandemia de coronavirus, miles de estudiantes regresaron hoy a las aulas. El plan comenzó el 4 de agosto, cuando volvieron a la rutina habitual los alumnos de 4° y 5° año de secundaria y los de 5° y 6° año de secundaria técnica, mientras el pasado lunes se sumaron los chicos de 1°, 2° y 3° año de secundaria y de 1° a 4° año de las secundarias técnicas.

“La familia vuelve a su rutina porque los chicos vuelven al colegio. En esta nueva etapa hay nuevos protocolos, van a seguir las medidas de cuidados fuera de la escuela y cada 15 días los docentes se van a testear”, dijo Acuña.

En la misma línea destacó que “dentro de la escuela siguen las medidas de higiene”. “Se sigue tomando la temperatura y la burbuja del aula no se toca con otra burbuja”, dijo.

“Los chicos demostraron que pudieron cuidarse todo este tiempo. Hay docentes que van a varios colegios pero esto pasa desde el retorno a la presencialidad en febrero y hay docentes que comparten más de una burbuja. Trabajamos para que tengan menos cantidad de burbujas”, sostuvo.

El nuevo protocolo de clases establece que la burbuja “pasa a ser el aula completa de cada sala/grado/año/curso” y que “entre los diferentes grupos burbujas se deberá respetar la medida de distanciamiento social de al menos 1,5 metros”. A su vez, cada estudiante tendrá un lugar fijo e inmodificable en el aula. El 23 de agosto retomarán las clases presenciales las alumnas y alumnos de Nivel Inicial.

En este nuevo contexto, la presencialidad es “obligatoria”, pero los estudiantes que tengan condiciones de riesgo o convivan con personas de riesgo “estarán exceptuados y van a poder seguir aprendiendo a la distancia”, detalló el comunicado emitido por el Gobierno de la Ciudad.

Respecto de los comedores escolares, se organizarán por turno y cada estudiante tendrá un lugar fijo e inmodificable en la mesa.

Cada mesa de seis lugares tendrá una capacidad del 50%, donde los estudiantes tendrán que estar intercalados y con un espacio entre ellos. El Gobierno porteño explicó que cuando haya un caso de coronavirus, “la burbuja se aísla”.

Si un docente da positivo (lo que debe confirmarse por test), tiene que aislarse durante 10 días corridos hasta su alta epidemiológica, al igual que todas las burbujas en las que haya dado clases hasta 48 horas antes de confirmarse su caso (por contacto estrecho).

