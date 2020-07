Soledad Fandiño se separó de Martín Brenna: “Él abandonó la casa porque ella no es lo que muestra”

Compartir

Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana los detalles de la ruptura de la actriz y el empresario gastronómico.

La extensa cuarentena que rige en Argentina fue el telón de fondo de la separación de otra pareja de famosos, luego de la ruptura de Soledad Fandiño (38) y Martín Brenna (40). La información la dio Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana: “Aunque ella lo niegue, y lo niega desde el inicio, Fandiño estaba de novia con el señor Martín Brenna, que es un empresario que tiene un montón de bares y boliches en Palermo”.

A mediados de 2018 habían comenzado a circular los rumores de romance de Soledad con Brenna, en momentos en que ella participaba del Bailando. Por lo que Yanina aclaró: “Ella después se puso de novia con Nacho Lecouna, que trabaja en La Corte y estaba súper enamorado de Soledad. Pero cortaron el año pasado y ella en enero o febrero volvió a salir con Brenna. Empezaron el noviazgo en Miami”.

“Pero arrancó la cuarentena, se fueron a vivir juntos… Y bueno, él hace un mes que abandonó la casa porque ella no es lo que muestra. Es muy celosa y posesiva”, justificó la crisis terminal. “A ella le molestaba que él es muy lindo y que subía fotos solo a su Instagram, donde las minas le escribían. Si le preguntan a Martín, dice que se separaron, pero si le preguntan a Soledad, ella directamente dice que nunca estuvo de novia con él. Es divino y contesta, pero Fandiño dice que desde Nacho Lecouna que no tiene novia, y borró todas las fotos que tenía con Martín”, agregó en referencia a la romántica selfie de ambo de principios de abril.

Picante, Yanina Yanina aseguró que Soledad Fandiño, madre de Milo (5) fruto de su relación con René Pérez, ya habría resuelto rehacer su vida sentimental con Nacho Lecouna: “Las malas lenguas dicen que ella estaría hablando de vuelta por WhatsApp con Lecouna. Y alguien me dijo que Lecouna es el único que le puede aguantar los caprichos”.