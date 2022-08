Soledad Pastorutti presentó a su hija menor: Regina tiene 9 años y quiere dedicarse a la música

Compartir

Soledad Pastorutti estuvo invitada el domingo a La Peña de Morfi y como allí se siente como en su casa, la acompañaron su marido Jeremías y su hija menor, Regina de nueve años. Aunque a la nena le dio un poco de vergüenza, ingresó al estudio y le dio un beso a Jey Mammon y a Jesica Cirio, porque como su mamá le dijo al aire “saludar es respeto”.

“Feliz día”, le dijo el conductor a la nena de nueve años en alusión al Día de la Niñez y al ver que ella estaba algo tímida, él diferenció: “Ella tiene razón, porque vos decis ‘saludá’ pero al aire es otra cosa”.

Entonces, la Sole contó que su hija tiene muy desarrollada una veta artística: “Toca el piano y canta, y yo le digo que hay que romper con la barrera de la vergüenza y del ‘yo esto no’. Hay gente que cree que este laburo es facilísimo y no, no siempre elegís qué hacer”. Entonces recordó que a la edad de Regina ella ya estaba por los escenarios del país cantando en distintos festivales.

Ese mismo domingo la cantante tuvo un divertido intercambio con su marido y papá también de Antonia de 12, en el que contaron por qué habían llegado a estar varias semanas sin dirigirse la palabra. “¿Es verdad que en una vuelta discutieron por fútbol y no hablaron por un mes?”, quiso saber Jey Mammon y el esposo de la cantante asintió: “De ahí en más dije que de fútbol, de política y religión no se habla más en mi casa”. Aún asombrado, el anfitrión del ciclo insistió conque si era “posta que un mes no hablaron” y entre risas, la cantante dijo “puede ser”.

“Es que somos de equipos totalmente contrarios. Él es de River, yo soy de Boca. Él es de Belgrano en Arequito y yo soy de 9 de Julio. Pero con los años creo que hemos encontrado la manera de… Yo, por ejemplo, lo banco a él cuando no jugamos en contra, obviamente, y él me banca a mí”, explicó la jurado de La Voz Argentina, el reality de talentos de Telefe conducido por Marley.

Aún así, no ven ningún partido juntos ya que él “se pone como el tipo este que grita, insoportable, mala onda”, dijo ella comparando a su marido con el Tano Pasman. “De hecho, los clásicos hace muchos años que no los veo”, agregó él mientras ella redobló la apuesta al decir que tiene videos de él mirando nervioso los partidos: “Cuando hay partido yo me iba con las nenas, dije ‘no puede ser’, pero igual lo entiendo, yo soy así también”.

Más allá del fútbol, contó que en su casa suele haber discusiones por las elecciones de ella en La Voz y que su hija muchas veces se enoja porque no lleva a su equipo a los participantes que a ella le gustan.

Hace unos días la figura junto con Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky del reality fue muy contundente al responderle a un seguidor que criticó su forma de vestir. “Estás perdiendo tu esencia, cantás cualquier cosa, ya ni folklore hacés. Te pintás y mostrás como una vedette, ya de la chica de pueblo que todos amaban poco queda”, le dijo un usuario de Twitter. A lo que ella retrucó: “Respeto tu punto de vista, pero estoy segura de que hace rato no me seguís de cerca. Es imposible cambiar la esencia”.

