Solicitan a la población tener al día los refuerzos de las vacunas COVID-19

Atentos al considerable aumento de casos registrados en los últimos días, que se triplicaron comparados con la semana anterior.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa se informó a la población que en base a la vigilancia intensificada que se viene haciendo durante todo el año de casos febriles y a los resultados de los estudios de hisopado que se vienen realizando de forma permanente, se pudo observar un aumento en los casos COVID-19 en las últimas semanas.

“Teniendo en cuenta entonces que nuevamente tenemos un ascenso en el número de personas con diagnóstico de COVID-19, es importante recordar que esta infección viral, causada por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad que nunca se fue, siempre estuvo presente y circula entre nosotros”, aseveró el médico infectólogo de la cartera de salud provincial, el doctor Julián Bibolini.

En tal sentido, hizo notar que teniendo en cuenta esa situación “es necesario mantener activas las medidas de prevención y, sobre todo, vacunarse, ya que las vacunas que tenemos disponibles son gratuitas, es una herramienta clave para prevenir los casos graves y la mortalidad que puede causar la enfermedad”.

Señaló que, una vez más, las autoridades sanitarias alientan a la comunidad a ponerse al día con los refuerzos de las vacunas COVID-19, siguiendo los esquemas recomendados “y considerando que la función que tiene es evitar que cuando una persona se contagia, la enfermedad progrese y tenga que ser hospitalizada o que fallezca. La vacuna puede evitar esos cuadros”.

Respecto a los esquemas de vacunación, reiteró que, en el caso de las personas menores de 50 años, que no presentan comorbilidades diagnosticadas “deben recibir un refuerzo al año. Este grupo incluye a las niñas y a los niños a partir de los seis meses porque desde ese momento de la vida ya pueden vacunarse”.

Mientras que deben aplicarse dos refuerzos en el año, es decir vacunarse cada seis meses, “los que tienen desde 50 años en adelante y también los que tienen comorbilidades diagnosticadas, los y las pacientes inmunocomprometidos de cualquier edad, las embarazadas, el personal de salud y el personal considerado estratégico”.

En ese sentido, hizo hincapié en que las personas que aún no se vacunaron este año, o sea, que tienen incompleto los refuerzos “aprovechen y vayan a cualquier centro de salud u hospital de la provincia que allí podrá vacunarse”.

Remarcó que la vacunación sigue siendo la estrategia de inmunización fundamental “porque nos ha permitido controlar estas infecciones y evitar la mortalidad. Y nuestra provincia cuenta con vacunas suficientes en todo el territorio, tanto en la Capital como en el interior”.

“Aprovechemos y no perdamos la oportunidad de vacunarnos, seamos responsables en la prevención, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo aumento de casos”, insistió.

Medidas preventivas

Asimismo, como mensaje final, el infectólogo mencionó que los cuidados que deben cumplirse para la prevención de esta enfermedad son: lavarse las manos con agua y jabón reiteradamente durante el día o usar alcohol para higienizarlas y mantener la distancia con otras personas, por lo menos de 1,5 metros.

También, usar barbijo cuando se va permanecer en un lugar cerrado o con poca ventilación o donde hay personas con síntomas respiratorios. Usar pañuelos descartables, toser o estornudar en el pliegue interno del codo. Evitar compartir mate, tereré, vasos y botellas, entre otras.