Solicitan que se controlen los «excesivos» aumentos en los precios de los medicamentos

Desde la Defensoría del Pueblo, se denunció que “los precios de los medicamentos continúan aumentando sin control y muy por encima de la inflación”. En este sentido, la Unión Argentina de Salud (UAS) señala que, “los medicamentos bajo receta aumentaron un 78% y un 58% los de venta libre. Es que la suba de los valores de los mismos se ha acelerado desde mediados del año pasado y si bien el Ministerio de Salud de Nación acordó con los laboratorios nacionales para mantener los precios a niveles de la inflación, esto nunca se cumplió”.

“En este momento desde el Gobierno Nacional se trabaja para encontrar un consenso con los sectores de los alimentos y bebidas, pero desde el organismo de la Constitución, entendemos también como urgente poner un freno a los aumentos de los precios de los medicamentos, tanto de los laboratorios nacionales, extranjeros y las multinacionales”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, le pidió a la Ministra de Salud Dra. Carla Vizzotti y también al Secretario de Comercio Roberto José Feletti, “que todos los incrementos de precios de los medicamentos tengan la autorización correspondiente”, fundándose en que hasta la propia Ceprofar (Centro de Profesionales Farmacéuticos), han probado que las diferencias entre marcas de medicamentos actualmente en lo que se refiere a precio, llega hasta el 400%, por lo que, es necesaria entonces la intervención del Gobierno Nacional y también, que los nombres comerciales de los medicamentos no aparezcan en las recetas.

Gialluca planteó que se modifique la Ley Nº 25.649 de modo tal que los nombres comerciales no figuren en las recetas que confeccionan los médicos y que en cambio solo aparezcan las drogas, lo que ha llevado a que los pacientes, las obras sociales y prepagas, tengan gastos excesivos.

Añadió por otra parte que, en lo que respecta a los que son de venta libre, las subas aún son mayores y en estos casos nunca se practica ningún descuento a los usuarios, por lo que, tratándose, “los medicamentos de bienes sociales indispensables, no se puede tolerar que los laboratorios nacionales y extranjeros fijen unilateralmente e irracionalmente los precios que actualmente son impagables, más aún para jubilados y pensionados”.

Por último, se requirió la aprobación de un Sistema de Salud de carácter único y no fragmentado como el que existe actualmente, ya que, el 40% de la gente se atiende directa o indirectamente en el sistema público de salud, cuya financiación proviene principalmente del IVA que pagamos los consumidores; otro 50% se atiende en las obras sociales nacionales o provinciales que también las pagamos directamente de nuestros salarios, y por último las prepagas que también las pagan los trabajadores, en este caso los de mayores ingresos, “pero que en Argentina son financiadas llamativamente nuevamente por el Estado”; lo cual es muy injusto, puesto que las prepagas acumulan enormes ganancias con cuotas de $15.000 o $30.000 mensuales destinadas a grupos muy reducidos, y por ello, “proponemos y acompañamos un Sistema de Salud de carácter único, que pueda contar con todos esos ingresos que hoy están fragmentados y donde con las infraestructuras de hospitales, sanatorios, etc., que se encuentran muy dispersos, coordinarlos para brindar un servicio de salud de calidad para todos los usuarios, provengan del sector público o privado. Lo peor que nos puede pasar es negar la realidad, en los hechos, el sistema estatal atiende miles de casos como los siniestros viales que van a los hospitales públicos donde reciben la atención de urgencia que es la más costosa y también se hace cargo de las intervenciones de niñas/os, ya que, los privados poseen escasas camas para este grupo etario”, finalizó.

