Solicitan un IFE 4 para los sectores que quedaron “desamparados” de los últimos beneficios de Nación

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa solicitaron un IFE 4 para los sectores que quedaron “desamparados” de los últimos beneficios de Nación. Expusieron que “la crisis sanitaria, las restricciones y el aumento del precio de los alimentos esenciales, afectan tanto a quienes no poseen ningún ingreso y además observamos que tener algún trabajo no garantiza caer en la indigencia o ser pobre”.

Manifestaron desde el organismo provincial que “una familia de 4 integrantes necesita $ 26.677 pesos para no caer en la indigencia, para no ser pobre requiere cerca de $63.000. De acuerdo con el reporte de la UCA, tener alguna clase de trabajo no garantiza ni siquiera ese umbral de ingresos. Más del 27% de los trabajadores viven en hogares pobres, cuyos ingresos familiares son insuficientes para cubrir la canasta básica total y más del 4% están debajo de la línea de indigencia, es decir que no llegan a comprar la canasta básica alimentaria”.

Fundamentaron que estos alarmantes datos fueron revelados por un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. Entre 2017 y 2020, el porcentaje de trabajadores que viven en hogares pobres creció casi 12 puntos, al pasar de 15,5 por ciento a 27,4 por ciento. En tanto, las personas ocupadas que viven en hogares indigentes se duplicaron en el mismo período, ya que escalaron de 1,9 por ciento a 4,4 por ciento.

Ante este escenario, desde la Defensoría del Pueblo, se sostuvo que las asistencias sociales diversas tanto del Estado Nacional como provincial, hicieron que los ocupados pobres no llegaran a un 43%. “Por ello, con la extensión de las restricciones en las zonas de alerta epidemiológica, los sectores más vulnerables deberían estar cubiertos por un IFE 4 (Ingreso Familiar de Emergencia) que cubriría a todas aquellas personas que hoy no han sido alcanzadas por la Tarjeta Alimentar y otros beneficios”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca peticionó institucionalmente al actual Ministro de Economía, Martin Guzmán y al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que se conceda a un IFE 4, fundando su requisitoria que “en la actualidad el Gobierno Nacional no se encuentra pagando ninguna asistencia extraordinaria y respaldándose en las afirmaciones del Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo en el sentido de que, si hace falta auxiliar a determinados sectores, se lo hará”.

Denunció además que “las políticas implementadas para contener el incremento permanente de los precios, no tienen un resultado en las góndolas e hizo notar que, a pesar de las medidas de prohibir la exportación de carne vacuna, los valores continúan aumentando y por ello se hace necesario garantizar los derechos esenciales de los sectores más vulnerables, ya que el acceso a los alimentos en la actualidad se ha convertido en imposible para bastos colectivos de la sociedad”.

