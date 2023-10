Solicitaron a la Secretaría de Energía que garantice trato igualitario a los consumidores formoseños

El defensor del pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca señaló que, con la compra de 10 barcos habiendo el Gobierno Nacional pagado u$s 40 millones y hoy, lunes pagará otros u$s 40 millones, se normalizará el abastecimiento de naftas y gasoil. Agregó que, continuaremos denunciando la «fuerte especulación económica y política de las petroleras, las cuales se quedaron con carburantes esperando el resultado de las últimas elecciones y también continúan exigiendo incrementos de un 40 %, por lo que, de no existir las regulaciones actuales, los precios de los combustibles estarían por encima de los $ 800.

Añadió que a esto debe sumársele que, en nuestra provincia, «debe controlarse con decisión nuestra frontera, pues si los ciudadanos comunes conocen el modo y lugares de contrabando de la nafta y gasoil, no es posible que ni Prefectura, Gendarmería Nacional o AFIP Aduana continúen sin cuidar los derechos de los consumidores formoseños».

Señaló que este fin de semana comenzaron a notarse largas filas para cargar combustibles en las estaciones de servicio, llegándose al punto que algunas de las expendedoras locales se quedaron sin stock y debieron colgar las mangueras.

Comentó que, realizadas las pertinentes consultas por parte de la Defensoría del Pueblo, luego de recibidas las quejas de los consumidores, pudo determinarse que el origen de la situación se encuentra en el incremento inusitado de la demanda de los combustibles durante el pasado fin de semana, época en la que convergieron tres situaciones:

El inicio de la siembra agrícola; * Las elecciones a nivel nacional; y * El fin de semana largo, por lo que la movilidad en vehículos fue extraordinaria. A esto se sumó la psicosis creada en la gente que debía ir a cargar todo el combustible posible porque se venía un desabastecimiento total con fuertes aumentos en los precios. El Organismo de la Constitución Provincial, a su turno, solicitó a la Secretaria de Energía de la Nación, ingeniera Flavia Royon, el despliegue de medidas concretas para superar la coyuntura existente, la cual golpea más duramente a las provincias limítrofes con Paraguay y Brasil, pues sabido es que desde dichos países acuden en masa a cargar el combustible nacional que les resulta mucho más barato.

Consultado sobre las perspectivas inmediata, Gialluca, expresó que “para que reinen los actuales quiebres de stock en todo el país, se han conjugado varios factores. Sabemos que ya han arribado dos buques tanques al país y otros ocho se encuentran en camino, próximos a llegar e inyectar grandes volúmenes de carburantes en el circuito de abastecimiento nacional».

Añadió, por supuesto que vamos a pedir que Formosa reciba un trato igualitario en cuanto a la provisión de los productos. Por otro lado, el Ombudsman destacó que las perspectivas de normalización para esta semana son más que favorables, a la vez de llamar a la calma a los consumidores, sosteniendo que el abastecimiento está asegurado. El funcionario se mostró a favor de las medidas que están aplicando las estaciones de servicios locales, a fin de no quedarse sin stock, pues solo cargan hasta cierta cantidad por vehículo, dependiendo de si sea naftero o gasolero y de cuál de las variedades de combustibles va a adquirir, afirmando que, de esta manera, todos podrán disponer de una carga para movilizarse y que podrán reabastecerse nuevamente cada vez que lo deseen.

Finalmente, hizo hincapié para que se refuercen los controles de Prefectura y Gendarmería en la frontera a fin de evitar el contrabando que tanto golpea a la demanda local de combustibles.