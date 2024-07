Solicitaron prorroga extraordinaria para inscripción de usuarios al RASE

Las Defensorías del Pueblo de las Provincias del NEA y NOA solicitaron formalmente a la Secretaria de Energía de la Nación a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, con carácter extraordinario, una prórroga por 60 días del plazo establecido en el Art. 8 de la Resolución Nº 90/2024, la cual dispone la inscripción al RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) de los usuarios en forma individual hasta este 4 de Agosto inclusive, en virtud de que el número de usuarios que no se encuentran inscriptos debidamente a la fecha es elevada y a ello debemos sumarle que, “el sistema informático puesto a disposición por el Gobierno Nacional, sufre colapsos permanentes, imposibilitando la inscripción de los beneficiarios”.

Destacaron que, la mayoría de los usuarios que se inscriben, provienen de los sectores más vulnerables económicamente de la sociedad que, no cuentan con una computadora, teléfono celular e incluso desconocen cómo gestionar un correo electrónico, para realizar el trámite requerido, por lo que, resulta engorroso y retarda aún más el procedimiento para inscribir a los mismos.

Además, existen zonas específicas de las provincias, con difícil acceso a internet, por lo que, de no otorgarse la prórroga, quedarían miles de beneficiarios fuera de la posibilidad de llegar a incluirsélos, ante el límite temporal establecido en el Art. 8 de la Resolución Nº 90/2024.

Se fundamentó la petición, en el carácter social del beneficio, el cual consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía, el que debe cumplir con su objetivo de otorgarse a las personas más vulnerables de la sociedad en términos económicos y sociales, sobre todo para aquellos que residen en el interior del país, ante los desproporcionados incrementos autorizados por la Secretaria de Energía en las tarifas de la energía eléctrica, que no guardan ningún viso de previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, impactando negativamente en las economías familiares, haciendo que las citadas, caigan en la “pobreza energética”, obviando el Estado Nacional las pautas constitucionales de razonabilidad e igualdad, como así también, las diversas realidades climatológicas que existen en el NEA y NOA, “zonas cálidas” donde el uso de la energía eléctrica es mucho más elevado que en el Centro y Sur del País, careciéndose al mismo tiempo de gas por redes, lo que nos coloca también en la obligación de demandar una política tarifaria clara, previsible y no confiscatoria de los salarios de los usuarios.