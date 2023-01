Desde la Defensoría del Pueblo, afirman que lo que sucede actualmente en salud pública o privada, económicamente hablando, no es diferente a lo que atraviesan otros sectores que brindan también variados servicios, pero en el caso de estos últimos, no están comprometiendo vidas y pérdida de oportunidades para los afiliados, es por ello que el organismo solicitó que se deje sin efecto la medida contra la obra social del Estado.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, corrió traslado al IASEP del requerimiento efectuado por el Dr. Rodolfo Lesbergueris, presidente de ACLISA (Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa), donde este último afirmó que «hemos formulado reiterados pedidos de aumentos de valores prestacionales al IASEP, en razón de que venimos arrastrando una falta de actualización de los mismos, ya que durante todo el año 2020, no nos fue otorgado ninguno, a pesar del trabajo a destajo desplegado durante la pandemia de Covid-19, sumado al grave proceso inflacionario que atraviesa el país, -hizo que los exiguos aumentos otorgados durante este año, en comparación con dicha inflación, son inexplicablemente mucho menores en proporción a los aumentos que le otorgaron a los empleados públicos provinciales-, generando un retraso cada vez mayor en los valores, y que al día de hoy no cubren los gastos de internación de los pacientes, lo que incluyen costos de medicamentos, insumos, prótesis, pago de personal de enfermería, administrativos, médicos y un sinnúmero de gastos que se incrementan con la inflación, con las paritarias nacionales en casos de salarios del personal y en muchas casos a valor dólar como los insumos importados».

Agregó además que, por ello los prestadores médicos y sanatoriales que forman parte de ACLISA, se ven en la necesidad de adoptar esta medida de suspensión temporal de atenciones a afiliados del IASEP, la que se inició a las 00:00 horas del día de la fecha y se prolongará hasta el 2 de enero del 2023 inclusive.

Asimismo, señaló que la medida fue anticipada a la obra social y comunicada a los medios de prensa locales de manera que no sorprenda a los afiliados. En este contexto, desde la -Dirección de Salud y Medicamentos- del Organismo de la Constitución, se hizo notar que el Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán otorgó un 10% de incremento salarial desde el 1º de noviembre que elevó la suba al 80% para el año 2022 y un bono de fin de año de 30 mil pesos, que no comprende a autoridades superiores, más una suba del 50% en las asignaciones familiares; «por lo que habiéndosele otorgado un aumento acumulado del 80% en los aranceles, conforme a lo informado por el IASEP, y siendo que esto coincide con su requisitoria», se les solicitó reanudar la prestación de los servicios, de la misma manera que actualmente lo vienen haciendo -APS y FEMEFOR-, los que también enfrentan las mismas problemáticas planteadas por ACLISA, pero no abandonan a los afiliados del IASEP.

