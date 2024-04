Solís: «El neoliberalismo y la libertad del sálvese quien pueda, en Formosa no va a entrar»

El vicegobernador Eber Solís, se refirió al contexto nacional y lo comparó con la presencia del Estado provincial, en Formosa, garantizando la igualdad y equidad territorial para cada uno de los formoseños y formoseñas.

Sostuvo que “somos respetuosos de lo que decidió nuestro país a nivel nacional, pero, también, como formoseños, tenemos que hacer respetar y valer que el pueblo de Formosa, por más del 70%, eligió que el gobernador Gildo Insfrán siga conduciendo los destinos de esta provincia”.

Y dejó en claro que “el neoliberalismo y la libertad, como ellos dicen, como exclamación del sálvese quien pueda, en Formosa no va a entrar, porque acá la unidad, la organización y la solidaridad van a ser siempre nuestras banderas”.

En este sentido, aseguró que el Estado provincial sostiene las mismas políticas a lo largo de todo el territorio, nombrando por ejemplo la presencia del programa Soberanía Alimentaria Formoseña, en Posta Cambio Salazar, por primera vez, con el objetivo de replicarlo en Guadalcázar.

“Se puede llegar perfectamente porque hay asfalto, gracias a una decisión política del doctor Insfrán junto con el expresidente Néstor Kirchner, de avanzar con las obras públicas”, manifestó, pero lamentó que “también hubo una decisión política por parte del entonces presidente Mauricio Macri, que eso se anule, como tantas otras obras en la provincia y en todo el país”.

Y añadió que “hoy estamos atravesando una situación más difícil porque se le ha quitado las cajas alimentarias a las comunidades aborígenes y se eliminó el Instituto de Comunidades Aborígenes a nivel nacional”.

Sin embargo, en Formosa, aclaró “por decisión política del Gobernador, las cajas alimentarias llegaron, haciéndose cargo el Gobierno provincial el 100% de esa erogación presupuestaria”, destacando que “acá se sigue y va a seguir manteniendo el ICA, que es el que representa a todas las comunidades del territorio”.

Además, se refirió a la quita del FONID a los docentes, por parte del Gobierno nacional, marcando que “Insfrán, con recursos propios de la provincia, decidió recomponer ese faltante del salario que de manera injusta han quitado”.

“Al Gobernador no le importa si son wichís, tobas, pilagás, criollos, si viven en el extremo o en el centro de Formosa Capital, para él tienen todos los mismos derechos a realizarse en el lugar donde vivan o donde quieran vivir”, expresó firme el Vicegobernador.

Asimismo, respecto a la venta de los paipperos en las ferias o programas provinciales, Solís mencionó el hecho de “por un lado, poder pagarle al productor un precio justo por el esfuerzo y de su familia, y que no haya ningún avivado intermediario que le saque la plata; y por el otro lado, el Gobernador tiene la decisión política de cuidar el bolsillo del consumidor, y que pague un precio justo”.

Por eso, al concluir dejó en claro que “este es el camino en el que nosotros estamos y qué vamos a seguir, sin detenernos por más que haya un presidente que no le importe la gente”.