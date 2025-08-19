Solís encabezó dos encuentros en El Quimil y Pozo de Maza

El vicegobernador Eber Solís encabezó este martes por la mañana dos encuentros con militantes y dirigentes de las comunidades de El Quimil y Pozo de Maza, en el oeste provincial.

Es en el marco de una gira que inició el lunes, y que recorre varias localidades, para brindar charlas de capacitación sobre el nuevo sistema de votación en las próximas elecciones nacionales: la Boleta Única de Papel.

La primera actividad fue en la comunidad wichí de El Quimil, y luego en Maza, tras las cuales señaló que “el pueblo formoseño es un pueblo que no baja los brazos y lucha por sus objetivos. Este 26 debemos hacerle frente a las políticas neoliberales de este gobierno nacional y defender nuestro Modelo Formoseño, acompañando a las compañeras y compañeros candidatos” enfatizó.

El concejal Hugo Allende (PJ) de Pozo de Maza agradeció al Gobierno provincial y particularmente a Solís por la presencia y la importante capacitación destinada a sus compoblanos. “El Quimil es relativamente nueva, con muchos votantes del Modelo Formoseño. Desde ya vamos a seguir organizando reuniones” adelantó.

En tanto, el intendente de Pozo de Maza Adolfo Pérez, valoró la importancia de este tipo de encuentros, de la que participan dirigentes políticos. “Nuestro Vicegobernador está recorriendo el oeste, enseñando a la gente este nuevo sistema. Ese es el primer paso, aprender a votar, con esta boleta” subrayó.