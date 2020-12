Solís: “La igualdad de oportunidades es la bandera del Modelo Formoseño”

Compartir

Ayer el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, junto al ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, el diputado provincial Roberto Vizcaíno, la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel, Cristina Mirassou; acompañados de autoridades gubernamentales, municipales y vecinos, hizo entrega de equipos informáticos (tablets y netbooks) a estudiantes de 4º año de la EPES EIB Nº 2, de la localidad de El Potrillo.

Esta entrega se dio en el marco de la gira del vicegobernador por el oeste provincial, en la que se inaugurarán cinco nuevos establecimientos educativos y un centro de salud, presididos vía videoconferencia por el gobernador Gildo Insfrán.

Estos aparatos forman parte de los 5124 equipos que le correspondieron a Formosa luego del hallazgo en un depósito del Correo Argentino de miles de dispositivos informáticos, computadoras, netbooks y tablets que debían haber sido repartidos en el marco de asistencia escolar durante la gestión del Gobierno de Mauricio Macri.

Felizmente, estos equipos están siendo entregados a lo largo del territorio formoseño y cubren la totalidad de las escuelas de modalidad común, EIB, Agrotécnicas y Rurales.

En este sentido, al hacer uso de la palabra, el doctor Solís resaltó que el Modelo Formoseño es el fiel reflejo de lo que predicaba el general Juan Domingo Perón, “crear consciencia y trabajar de forma unida y solidaria”.

Subrayó que algunos plantean un modelo social y económico, dejando de lado lo ambiental, “por lo cual castigan a las futuras generaciones al aprovechamiento de los recursos naturales”; mientras que otros plantean un modelo ambiental y económico, “y dejan de lado lo social, castigando la principal bandera que tenemos los peronistas que es la justicia social”, sin embargo, otros elijen un modelo ambiental y social y dejan de lado lo económico, castigando a las generaciones al aprovechamiento y a la satisfacción de las necesidades básicas.

En este contexto, reflexionó en que el gobernador Insfrán sigue el modelo filosófico justicialista, peronista y establece el Modelo Formoseño; “un modelo socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente rentable para todos”.

Remarcó que este martes y bajo las instrucciones de Insfrán, se llegará al 100% de los 4º año de todo el territorio provincial, garantizando la igualdad de oportunidades para los jóvenes. “Estas netbooks, notebooks y tablets fueron escondidas en un galpón por decisión política del Gobierno anterior, les privaron de igualdad de oportunidades, de derechos a sus hijos y, por decisión política del gobernador Insfrán hoy los jóvenes de El Potrillo tienen la misma oportunidad que un joven en cualquier otro punto de la provincia”, resaltó el vicegobernador Solís.

Para finalizar, puntualizó en el trabajo constante del Gobierno de Formosa en garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes; “hoy se entregaron establecimientos educativos y centros de salud para ustedes, porque ustedes tienen los mismos derechos que cualquier otro formoseño. La igualdad de oportunidades, la conectividad territorial, es bandera del Modelo Formoseño”.

Zorrilla: “Gracias a Insfrán en cada punto de la provincia hay posibilidad de conectarse a Internet”

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, reflexionó en lo que para él son dos cuestiones principales: la decisión política de mirar la necesidad del pueblo para establecer derechos y dotar a la provincia de herramientas para hacer uso de lo obtenido, como la red de fibra óptica, energía eléctrica, abastecimiento de agua, rutas, edificios, escuelas y hospitales.

“Cuando hay un Gobierno nacional y popular se ayuda al pueblo de todas las maneras posibles para construir la justicia social y una de ellas es la inclusión. En este caso, la inclusión digital”, comenzó.

En este marco, recordó que “estos equipos fueron comprados por el Gobierno Nacional actual, pero hubo otro Gobierno que no era nacional y popular y que no miraba la necesidad del pueblo para establecer un derecho –como decía Evita-, sino que miraba a la necesidad para hacer negocios. Estos equipos fueron parte de ese negocio y estas computadoras quedaron en depósitos; luego el Gobierno popular las descubre, las recupera, actualiza y repara para que finalmente se entregue a los estudiantes de secundaria”.

Comentó Zorrilla que se optó por hacer entrega a todos los alumnos y alumnas de 4º año, ya que los números no alcanzaban para todos los cursos; celebró que estas herramientas tecnológicas servirán de instrumento “para aprender más y para aumentar los saberes”.

Hizo hincapié el funcionario provincial en que la entrega de notebooks sería inútil sin un plan de conectividad y en este sentido destacó el soterrado de fibra óptica que atraviesa la provincia de Formosa, “esto lo estableció el gobernador Insfrán, que gracias a él, en cada punto de la provincia hay posibilidad de conectarse a Internet y si no tuviéramos electricidad durante las 24 horas, no podríamos cargar los aparatos”.

