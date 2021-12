Solis: «La soberanía tecnológica digital en Formosa es un hecho»

Compartir

En la jornada de el miércoles, el vicegobernador de la provincia, Eber Wilson Solís, concluyó la entrega de tablets en el marco del programa Cinco mil tablets para Formosa, en las localidades de Cabo 1° Fortín Lugones, San Martín Dos y General Güemes.

De la comitiva que lo acompañó formaron parte la subsecretaria de Educación, Analia Heizenreder; el diputado provincial, Carlos Insfrán; los jefes comunales de cada jurisdicción; y autoridades locales y del Ministerio de Cultura y Educación; además de los padres y estudiantes de cada unidad académica que se hicieron presentes en cada acto.

En Lugones, Solís tomó la palabra y expresó que “es un placer volver a estar aquí” porque en lo personal “tengo un gran cariño, compartimos infinidades de actos, festivales y encuentros con esta comunidad”.

“Pude ver esa transición entre lo que era no tener asfalto, no tener la calidad de energía eléctrica, y poder compartir hoy la entrega de estos elementos informáticos no sólo para Lugones sino para toda la provincia, significa que hay un Estado presente”, indicó.

Y aclaró: “Este equipamiento informático es gracias a la gestión del gobernador Insfrán y por eso nos pide a quienes formamos parte de su equipo de gobierno que acompañemos a cada comunidad”.

Además, el vicegobernador habló a los jóvenes beneficiarios y les dijo que las tablets recibidas, además de serviles para comunicarse en las redes sociales “que es el vocabulario que utilizan”, también debe serles útil para informarse y comunicarse con el mundo, asesorados, instruidos y acompañados por los docentes de cada institución.

“Porque hoy no sólo van a estar conectados entre los que viven acá, en otro pueblo y otra provincia, también al mundo y ustedes van a poder contar lo que están haciendo en cada comunidad”, explicó.

Y aseveró: “Este equipamiento fue entregado y seguirá siendo entregado por gestiones del gobernador Insfrán a cada comunidad, no importa si es wichí, toba, pilagá o criollo, ni el lugar donde viva, mientras sea un formoseño y formoseña tiene los mismos derechos que otro”.

En ese sentido, Solís manifestó que el derecho a la información y la soberanía tecnológica digital es un hecho en Formosa y que por eso “se cumplió y se va a seguir cumpliendo el soterramiento de la fibra óptica”.

“El gobernador anunció que de Posta Cambio Zalazar a Río Muerto se van a comenzar los trabajos, la instalación de fibra óptica aérea de Ingeniero Juárez a Pozo de Maza, El Potrillo y El Chorro, que significa conectividad a todas las comunidades, que se suma más a poder fortalecer a un Estado presente que está con ustedes”, concluyó.

Por su parte, Heizenreder consideró que esta entrega de tablets es “un acto de justicia social, mucha equidad y darles más a los que menos tienen, que son principios netamente de nuestra ideología política”.

“Esta es una decisión política educativa y de una planificación criteriosa que se llevó adelante durante todo este ciclo lectivo, con muchos sobresaltos, pero cuando la situación sanitaria nos permitió inmediatamente estuvimos trabajando en cada una de las instituciones educativas, llevando elementos tecnológicos y siempre contando con la presencia del gobernador”, resaltó.

A su vez indicó que, por fuera de este circuito de tablets, también llegaron las netbooks entregadas por el Correo Argentino directamente en las escuelas “que también fueron productos de la planificación de un gobierno nacional y popular conjuntamente con los gobiernos provinciales”.

“Nosotros trabajamos todo el año, al inicio y al cierre, porque un alumno que ya transitó sus espacios educativos sin dificultades puede usar esta herramienta tecnológica con el hermano, con los papás, en familia, y prepararse para el año que viene; pero así también los que tienen la necesidad de transitar los espacios de recuperación, les va a venir como anillo al dedo”, finalizó la funcionaria.

