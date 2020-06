Solís: “Un logro más de las políticas públicas del Modelo Formoseño”

Compartir

El vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Solís, destacó “las políticas públicas integrales que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán porque nos incluyen a todos y todas”, valorando además “el esfuerzo conjunto que hacen los formoseños en construir la comunidad organizada”.

Así lo manifestó al hablar en la entrega de 48 viviendas en la localidad de Clorinda, la cual fue presidida vía teleconferencia por el primer mandatario formoseño, el doctor Insfrán, desde Casa de Gobierno, en la ciudad capital.

“La situación actual que estamos viviendo hace que este acto sea atípico y diferente en cuanto a lo que nos falta ahora, como volver a darnos un abrazo, como estamos acostumbrados los formoseños cada vez que el gobernador Insfrán preside un acto, donde el pueblo reconoce en él la gestión de llevar adelante la provincia de Formosa con hechos concretos, como lo hoy con esta entrega de 48 viviendas”, subrayó.

Hizo notar que “por un lado está el esfuerzo del Gobernador y de todo su equipo de Gobierno de llevar adelante la construcción de estas viviendas, que no solamente se trata de colocar las ventanas, las paredes y los techos, sino también en el esfuerzo conjunto que hacen los formoseños en construir la comunidad organizada”.

“Tengo la suerte de poder acompañarlo al gobernador Insfrán en cada acto que hace y uno se llena de alegría y orgullo de formar parte del Modelo Formoseño cuando, por ejemplo, entrega una escuela, un jardín de infantes, iluminación, redes cloacales, plantas de agua potable y así se pueden decir una infinidad de obras que ha hecho a lo largo y ancho de la provincia”, resaltó el presidente nato de la Legislatura Provincial.

Relató que a título personal que “una de las obras que más me llega cuando el Gobernador puede hacer entrega es con las viviendas, porque yo tuve en mi infancia que vivir muchos años en alquiler. Después, gracias al esfuerzo que hizo mi mamá y gracias a Dios pudimos tener nuestra casa. Como hoy ustedes (los beneficiarios) van a tener”.

A partir de ahí, acentuó, “cuando ingresen a sus casas, va a quedar la responsabilidad en ustedes de construir su hogar. Porque aquí, en su hogar, van a poder construir su lugar en el mundo, donde van a poder criar a sus hijos, vivir la adolescencia de ellos y pasar su vejez. De eso se tratan las políticas públicas integrales que lleva adelante el Gobernador de la provincia. Integrales, porque estamos todos y todas”.

“También dentro de cada hogar, aquí y en todo el territorio de la provincia, tenemos que saber que están adentro los formoseños y las formoseñas. Y si hay algo que nos caracteriza, aparte de la humildad, la sencillez y ese abrazo fraterno que dentro de poco Dios quiera nos vamos a dar, es la fortaleza de que no nos rendimos y que vamos a salir adelante lo más pronto posible”, significó finalmente.