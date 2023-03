«Solo dos personas sabemos por qué no estoy en la Selección de básquet»

El ahora técnico de Dominicana repasó la victoria ante sus exdirigidos y se refirió a su traumática salida de la Albiceleste. De todos modos, negó que el resultado haya sido una «revancha».

Néstor «Che» García, técnico de República Dominicana y que con su victoria de ayer ante la Argentina dejó a los de Pablo Prigioni afuera del Mundial de básquet, dialogó este lunes con Toti Pasman en Fútbol 910 y optó por no revelar los motivos por los cuales fue despedido del cargo como entrenador albiceleste. «Solo dos personas lo sabemos», dijo. No obstante, pese a aquel trago amargo, aseguró que el triunfo de anoche no significa una revancha y hasta confesó que le duele ver a la Argentina eliminada.

«Solo dos personas sabemos por qué no estoy en la Selección Argentina: a una no la voy a nombrar y la otra soy yo. Después, lo que diga el resto, son todas conjeturas. Y ni esa persona ni yo lo vamos a decir nunca. Pactos son pactos», afirmó el técnico, quien fue despedido sorpresivamente del cargo en agosto de 2022. Por entonces, la Confederación Argentina de Básquetbol argumentó «motivos de intimidad».

Al respecto, el «Che» dijo no saber si fueron los dirigentes o los jugadores quienes estuvieron involucrados con su salida.

Por otro lado, negó que los festejos posvictoria tuvieran algo de revancha y se desetendió de las críticas. «Mis jugadores me abrazaron, me tiraron para arriba, ¿qué iba a hacer? No sé de qué festejo me hablan», se defendió.

«No fue una revancha. Yo a la Argentina le di lo mejor que le podía dar. Con Argentina gané 11 partidos y perdí 2», detalló luego sobre su campaña al frente de la albiceleste.

Por último, más allá de no ocultar la alegría por la clasificación de Dominicana («es la victoria más importante en la historia del país»), aseguró que siente pena por la eliminación de Argentina: «Por supuesto que me duele que no vaya al Mundial. Por los resultados, los dos debíamos estar clasificados. Soy argentino. En Dominicana soy muy querido, muy respetado, pero obvio que quería que entraran los dos equipos».

Relacionado