Solo quedan 2 comerciantes en el Frutihortícola de la Rural, «nos ponemos a disposición de las necesidades»

El mercado frutihortícola ubicado en el predio de la Sociedad Rural sólo cuenta en la actualidad con 2 puestos, aunque sigue funcionando como un punto de quiebre de carga para evitar que los camiones circulen internamente por la ciudad. «El funcionamiento como mercado introductor es lo que se logró», manifestó Emanuel Rigonatto, Administrador del Mercado Frutihortícola, al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros nos ponemos a disposición de las necesidades de los dos comerciantes que quedaron ahí, les sirve tener el punto de venta ahí o tener un depósito porque desde ahí hacen sus repartos, les permitimos que estén ahí, ahora al que le sirve más tener un punto de venta más dentro de la ciudad obviamente le acompañamos también y lo habilitamos», señaló el funcionario.

Las declaraciones de Rigonatto se dan luego de trascendidos de comerciantes que aseguran que el traslado de los locales mayoristas, antes ubicados en el predio sobre la Avenida Néstor Kirchner, hacia el nuevo predio los perjudicó por la gran distancia en la que se ubica.

«Si eso se entiende como desarticular el Mercado yo no estoy de acuerdo con eso, todo lo contrario, es acompañar la realidad que vive cada comerciante, porque todos tienen que trabajar, pagar cuentas, empleados; además la situación económica en general está difícil, cómo vamos a ir en contra de la necesidad que están planteando, porque fue un planteo de ellos. Nosotros necesitamos tenerlo habilitado para llevarlo en una camioneta chica para que no obstruya nada y no tener las complicaciones que tenían antes, necesitaban eso y lo habilitamos” remarcó.

En ese sentido, desde la administración del nuevo predio remarcaron cuál fue la necesidad original del traslado. «Los motivos fueron que en el lugar donde estaban en el Parque Urbano ya no podían estar, porque suponía complicaciones para los vecinos de la zona, atentaba contra la seguridad vial; ellos mismos no tenían un lugar adecuado donde hacer toda la logística de carga y descarga de mercadería, ese era el espíritu de la decisión».

“Se logró que toda esta operación logística tenga espacio en un lugar que esté en condiciones, que esté cerrado, que no sea un peligro para la sociedad y los vecinos. También está en un lugar de controles fitosanitarios, de seguridad agroalimentaria, todo eso que tiene que ver en el cuidado de los consumidores”, agregó Rigonatto.

De todas maneras, son diversas las cuestiones que obligaron a muchos comerciantes que antes se ubicaban en el predio, a habilitar locales o depósitos más céntricos para reducir la distancia de sus operaciones. El caso de los grandes comercios del interior provincial es distinto, el predio actual les permite operar los camiones sin mayores complicaciones.

«Si vas un domingo a la noche a comprar vas a encontrar a todos, se ve, sigue funcionando como un lugar de quiebre de carga y también como un punto de venta a gran escala durante esos días”, mencionó Rigonatto.

Por otro lado, el funcionario municipal también adelantó que prontamente se estará inaugurando un nuevo mercado en el Circuito 5. «Estamos ultimando detalles», afirmó respecto al lugar que se habilitaría en los primeros días de la semana próxima y está pensado más como un comercio de cercanía.

“Vamos a iniciar una primera etapa habilitando ocho locales que corresponden a un ala que sería la mitad de los locales disponibles y a partir de ahí vamos a abrir una lista de espera o establecer un criterio de evaluación para potenciales comerciantes que quieran solicitar lugar ahí, siempre y cuando respetando el rubro alimenticio, fundamentalmente de frutas y verduras. El Parque Urbano va a seguir siendo otro de los mercados de cercanía», finalizó.

