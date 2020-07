“Solo quería sumar minutos y en Cruz Azul iba a estar complicado”

Compartir

El formoseño Lucas Passerini llegó a Cruz Azul a principios de 2020, proveniente del Palestino, con el cartel de campeón de goleo de Chile y con ganas de ser el dueño de la delantera celeste. Pero Santiago Giménez estaba con un gran nivel acompañando a un Jonathan Rodríguez en su mejor temporada, Caraglio se recuperó antes de la lesión, y casi no tuvo oportunidades.

El argentino anotó dos goles en los dos juegos de Liga de Campeones de Concacaf, pero viendo que no sería titular en la Máquina en Guard1anes 2020, prefirió pedirle a Robert Dante Siboldi salir para buscar minutos y continuidad. En Necaxa encontró un lugar donde sí podía jugar.

En dialogo con Fox Sports, Passerini explicó esas razones que lo llevaron a dejar Cruz Azul. “No tuve muchos minutos, muchas oportunidades, sí en los dos partidos de la Concachampions y después entraba siempre un par de minutos cuando ya estaban los partidos medio terminando. La vuelta de Milton, la pretemporada y el parón de la Liga creo que no me iban ayudar a tener muchos minutos”, detalló.

Además, el argentino señaló que “fui un poco consciente de que no iba a tener tantas oportunidades. Si bien uno sabe las condiciones, que con trabajo y dedicación obviamente podía haberme ganado un puesto y seguir peleando, pero también era por tratar de sumar minutos y tener continuidad”.