“Somos el único país de Conmebol que no tiene fecha de vuelta a los entrenamientos”

Compartir

Linkedin Print

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, puso el grito en el cielo por la falta de fechas concretas para la vuelta a los entrenamientos en el fútbol local. “Argentina es el único país de toda la Conmebol que no tiene fecha para las vueltas a los entrenamientos”, aseveró en diálogo con Radio Sucesos.

“Hay demasiada tibieza de expresar lo que uno piensa por el miedo a la represalia deportiva. Lo noto en demasiados colegas dirigentes, que puertas adentro coinciden, pero a la hora de hablar no lo hacen. Nahuel (Bustos) se lesionó corriendo en un parque. Eso en nuestro predio no le pasaba, es inentendible lo que está sucediendo”, expresó el titular de la ‘T’.

Seguidamente, hizo mención del protocolo de vuelta a los entrenamientos que realizó Talleres: “Hemos tenido mucha repercusión, el presidente Alberto Fernández está al tanto, lo propio el señor (Claudio) Tapia, Marcelo Tinelli y demás representantes del Comité Ejecutivo de AFA”, expresó, a la vez que indicó que apoyará la gestión del nuevo presidente de la Liga Profesional.

Por último, se refirió a CIBI, el club cordobés que reclama dinero por Emanuel Reynoso, actual jugador de Boca: “Con respecto a CIBI, vuelvo a invitarlos a que con todo gusto se puedan sentar a hablar con nosotros y solucionemos esto”, manifestó.