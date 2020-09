“Somos muchos los dirigentes que vemos complicado que en estas condiciones vuelva el fútbol”

Compartir

“Los últimos son los clubes más beneficiados con el parate porque AFA y el Consejo Federal decidieron suspender los descensos. Nos perjudicó al resto porque quedó todo parado y sin saber qué pasará”, se quejó el presidente de For Ever, Héctor Gómez.

En pocos días el presidente de Chaco For Ever, Héctor Gómez, una de las voces con peso dentro de la categoría, cambió de opinión, de proponer un torneo con todos, pero respetando el orden de la tabla al momento de la suspensión, pasó a proponer un torneo por mérito, mostrándose molesto por la postura que tiene el presidente de Boca Unidos, Marcelo Insaurralde.

El mandamás del “negro” chaqueño, en comunicación con el portal Interior Futbolero, se refirió entre otras cosas a la posible reanudación del Federal A, la situación en la categoría y la propuesta de la institución chaqueña ante esta situación.

“Yo creo que somos muchos los dirigentes en el fútbol argentino que vemos complicado que en estas condiciones vuelva el fútbol. La situación es cambiante porque los últimos días hubo muchos contagios. Hay miedo en la sociedad que a mí me lleva a pensar que será difícil que inicie”, sostuvo Gómez acerca de las chances del retorno de la actividad futbolística en el contexto actual que atraviesa el país por el coronavirus.

Al referirse a una de las instituciones que no acompañó el proyecto presentado por Chaco For Ever, el dirigente chaqueño comentó: “Yo hablé con el presidente de Güemes. Me pareció ridículo el planteo que me hizo para participar. Güemes nos faltó el respeto al no presentarse a las reuniones”.

“Nosotros como club pensamos que no están dadas las condiciones ni para entrenar, pero visto que hay que discutir sobre una posible vuelta. Hicimos un modelo de campeonato en el que los clubes debían hacer un esfuerzo de distintas formas. Teníamos que entender que los seis primeros tienen una condición distinta al resto y por algo están en ese lugar. Por otro lado, los que están en el medio a un paso de entrar al hexagonal tienen más derecho de los que están abajo. Los últimos son los clubes más beneficiados con el parate porque AFA y el Consejo Federal decidieron suspender los descensos. Nos perjudicó al resto porque quedó todo parado y sin saber que pasará”, remarcó Gómez respecto a la situación actual del Federal A, que aún no definió formato alguno para resolver los ascensos.

Durante el último tiempo surgieron varias propuestas de cómo reanudar y definir los ascensos a la Primera Nacional, tanto Chaco For Ever como otras instituciones de la categoría expusieron distintos proyectos para definir este asunto, Gómez expuso cómo es la postura dirigencial al respecto: “Hemos hecho una propuesta en la que deportivamente creíamos que era lo más justo. Nos pareció algo más coherente, pero la realidad es que en el medio aparecieron los proyectos de Boca Unidos y Sportivo Belgrano tratando de no aprobar el que nosotros presentamos. Me parece que podíamos haber votado, pero los clubes se negaron a votar nuestra propuesta”.

“Hemos charlado los cinco clubes que están arriba en la tabla de posiciones. También con otros clubes de la zona. En una reunión tomamos la decisión de jugar el hexagonal. Si bien Chaco For Ever propuso la idea esto fue consensuado por los clubes que están clasificando y otras instituciones que estaban de acuerdo con nosotros”, cerró Gómez respecto a la propuesta planteada por Chaco For Ever y consensuada por otros clubes de que los ascensos se definan en un hexagonal.