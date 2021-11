«Somos un proyecto municipal que contempla generación de oportunidades», destacó Delguy

Compartir

El candidato a concejal de “Valores Ciudadanos”, José Delguy en el piso de Expres en Radio valoró el reconocimiento del vecino hacia la gestión del intendente Jorge Jofré y comentó que como espacio político apuntan a un proyecto municipal que contempla la generación de oportunidades, recuperación de espacios públicos y potenciación de los sectores privados para avanzar hacia el desarrollo.

“Creemos que esta situación del coronavirus, del diagnóstico que se va dando es muy positivo, al no haber circulante el consejo del covid va permitiendo que se generen actividades al aire libre que permiten que volvamos a generar este tipo de herramientas y actividades para dinamizar la economía local, actividades culturales que propicien que distintos emprendimientos puedan volver a recuperar el tiempo que se fue perdiendo por pandemia”, comenzó diciendo sobre el festival por el Día de la Tradición que se realizó el último fin de semana en el Paseo Ferroviario.

Adelantó además que como Subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad, “el intendente nos pidió que vayamos trabajando en lo que es el Festival del Río, Mate y Tereré que se hace los primeros días de enero, estamos generando una agenda atractiva, ya se pusieron en contacto con nosotros los parques de diversiones de otras provincias, los circos para ver cuál podemos traer para acá para volver a dinamizar la economía, tener esa ciudad pujante que tenía perfil turístico y para nosotros trayendo otras agendas atractivas que genera en primera instancia, que nuestra familia formoseña recupere esa gran felicidad que tenía antes, esa salida de recreación que necesitan nuestros niños y a su vez aquellos que no puedan vacacionar en otro lado, lo puedan hacer en Formosa de manera digna con los mismos niveles de calidad de otras provincias y disfrutar de los sectores de la ciudad”.

“Pretendemos que el turismo sea sinónimo de trabajo, de tener una ciudad que genere oportunidades, tenemos objetivos muy claros de seguir proyectando este proceso de transformación de ciudad que pretende el intendente Jofré para que a su vez tenga ese objetivo claro de la generación de oportunidades a través del recupero de espacios y que sea y sirva para recuperar la economía familiar”, subrayó.

Aclaró además que en el caso de ingresar al HCD, seguirá colaborando con quien quede en el cargo de Subsecretario de Turismo. “No somos proyectos individuales, somos proyectos colectivos que tienen objetivos claros, que es una Formosa de acá a 30 años, que cada acción que realiza el municipio o dependiente de cara área está pensada en grupo, por más que llegue al Concejo Deliberante todo lo que respecta a deporte, cultura y turismo lo vamos a seguir haciendo”.

“Todos tenemos que representar de manera real al vecino, necesita Formosa eso y creo que esto demuestra que así es el camino, siempre aportando lo mejor en el área que estemos, pretendemos que el proyecto del intendente que es generar la Formosa turística se dé y de muchas maneras vamos a seguir generando oportunidades para todos”, aseguró.

“Estoy muy motivado, muy contento, hoy vivimos un clima social en donde cada punto al que vamos el vecino reconoce haber estado todo el año, reconoce la gestión que venimos haciendo, hablamos de manera transparente, si hay algo que hemos hecho y que caracteriza al ingeniero Jofré es que todo lo que prometió lo cumplió”, destacó Delguy.

“Lo que venimos haciendo es planificar, ejecutar pero a su vez gestionar como hace el intendente Jofré los recursos para mejorar la calidad de vida de los vecinos pero siempre siendo transparente, creo que en épocas de elecciones salen candidatos a concejales que no tienen nada que hacer tirando piedras en las calles, con una estructura haciendo ripios, o con proyectos de pavimentación, a hablar de meterse en la empresa de transporte, sin conocer la verdadera situación de los municipios del país, esto no pasa en Formosa solamente, el servicio de transporte a nivel nacional está deficitario hace años y son problemas estructurales de la nación, no de una localidad”, aseveró.

“Si hay algo que hemos hecho durante toda la gestión es haber efectuado el trabajo, demostramos al vecino estar siempre cerca, más allá de las críticas o posiciones, estamos encargándonos de enfocar todas las energías en la generación de oportunidades, en seguir recuperando los espacios para generar más trabajo, más oportunidades, para tener a nuestra población sumergida en un proyecto, en una agenda turística que no sea realmente esa industria sin chimenea como es lo cultural y que generen esas oportunidades para que todos los sectores puedan dinamizar la economía”, destacó.

“Somos un proyecto municipal que contempla generación de oportunidades, de recupero de espacios públicos que estaban abandonados para potenciar los sectores privados, dentro del Concejo Deliberante buscamos seguir avanzando en proyectos superadores que contemplan a Paula Cattáneo y Fabián Cáceres siempre apoyando el proyecto municipal del intendente Jofré y atendiendo siempre a la necesidad del vecino formoseño”, destacó.

“Creo que si hay algo que se fue generando en este proceso corto de campaña fue el cariño de la gente, el reconocimiento, fue realmente impresionante lo cual nos fue dando más energías para seguir transitando este proceso. Hay un reconocimiento enorme a la gestión del intendente Jofré y un cariño enorme de la gente lo cual agradezco”, expresó.

“Estamos muy conformes con lo que venimos haciendo, sabemos que Formosa ha tenido más de cuatro mil cuadras de tierra, hoy creo que si uno mira y vuelve a pensar en la Formosa del ingreso de la cruz en el año 2015, era una ciudad un poco deteriorada, abandonada y si abren los ojos en el 2021 lo que hicimos hace poco tiempo es mucho y no fue con solo con planificación sino con recursos. Hay muchas cosas que queremos seguir haciendo y que ya están planificadas, pensadas y estamos gestionando los recursos, la única forma de concretar las proyecciones que vamos teniendo son a través de la gestión, de recursos que puedan propiciar el cumplimiento de esas obras”, destacó.

“Pensamos en positivo siempre, el contexto que se va dando, por el cariño, la cercanía de la gente va a generar que Valores Ciudadanos triunfe en las elecciones, porque a su vez creo que el vecino entendió en el 2015 este proyecto que proponía el intendente y que era superador, que a su vez tenía claro transformar la ciudad, la venimos gestionando, haciendo, los mismos opositores lo dicen que de acuerdo al clima que se vive en cada uno de los barrios Valores Ciudadanos va a ganar las elecciones y va a generar que estemos dentro del Concejo Deliberante”, finalizó esperanzado.

