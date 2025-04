Son 19 los detenidos en la causa que desnudó la existencia de una secta de Montenegro en Bariloche

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae este martes que ya son 19 los detenidos por la causa de trata de personas que desnudó la existencia de una secta originaria de Montenegro en la ciudad de Bariloche y cuyo líder, Konstantin Rudnev, quien fue condenado a 11 años de prisión en Rusia por abuso sexual, es uno de los apresados, como también su pareja Tamara Saburova.

En total, desde este viernes fueron 21 los sospechosos detenidos en el marco de la causa que investiga el fiscal Fernando Arrigo por averiguación de trata de personas, sometimiento y falsedad ideológica, este último delito relacionado con un intento de modificar la identidad del bebé nacido en Bariloche que dio origen al expediente.

Catorce de los sospechosos habían sido detenidos en operativos de urgencia en los aeropuertos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires por orden del fiscal Arrigo cuando intentaban viajar a Brasil como destino final. De esos 14, sólo dos recuperaron la libertad.

“Las dos personas liberadas estaban entre los detenidos en el aeroparque Jorge Newbery de CABA”, indicaron las fuentes del caso a este medio. Es que una de las cosas que deberá probarse en el caso de las mujeres apresadas es si no eran víctimas del líder de la secta, que los hacía despojar de todas sus pertenencias y les hacía pasar hambre, comiendo de sus sobras.

La liberación se dio luego de que este lunes se hiciera la audiencia de control de la detención ante el Juzgado de Garantías de Bariloche, a cargo Gustavo Zapata. Luego de ese trámite judicial, solo 19 quedaron formalmente detenidos, la mayoría de nacionalidad rusa.

“En la misma audiencia, el juez prorrogó por 72 horas las medidas de coerción: detención, incomunicación, prohibición de salida del país y retención del pasaporte”, ampliaron las fuentes del caso.

Justamente, familiares no directos de la pareja contactaron a los abogados argentinos Leopoldo Murua y Leonardo Chaparro para que asuman su defensa. Sin embargo, la incomunicación dispuesta por el Juzgado Federal impide, por el momento, su presentación formal.

En las próximas horas, se formalizarán las imputaciones contra los detenidos por los delitos de trata de personas, sometimiento y falsedad ideológica. En ese lapso, la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo del fiscal general Fernando Arrigo, y de los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, podrá analizar y recopilar más prueba para formalizar en una nueva audiencia las eventuales imputaciones.

Todo comenzó el 21 de marzo pasado, cuando un médico del Hospital Ramón Carrillo, ubicado sobre la calle Francisco Pascasio Moreno, denunció que había ingresado al centro de salud una embarazada rusa que alegaba 22 años de edad, identificada como E.M.. La chica estaba acompañada por otras dos mujeres.

El médico remarcó que, al preguntarles por el grado de parentesco y el lugar donde residían, se mostraron sumamente nerviosas. Tanto, que las tres se retiraron del centro de salud. La situación alertó al profesional, quien intuyó que podría tratarse de un caso de trata de personas.

Ante este escenario, la Fiscalía dispuso que se implante una “discreta vigilancia” sobre el hospital con el fin de detectar el regreso de las sospechosas. Y las mujeres regresaron. Fue cerca de las 19.30 del mismo día que E.M. apareció para dar a luz. Fue ingresada a quirófano, mientras sus dos acompañantes fueron aprehendidas luego del parto.

En agosto de 2013, Konstantin Rudnev fue condenado a 11 años de prisión en Siberia, acusado de violar a sus seguidoras. Líder de su propia secta, Ashram Shambala, fundada a fines de los años ‘80 en Novosibirsk, se hacía llamar a sí mismo el “Gran Shaman Shri Dzhnan Avatar Muni”.

Llegó a acumular cerca de 20 mil seguidores fanáticos, con ramas en varias partes de la ex Unión Soviética, de acuerdo a varios reportes de la época. Decía que él mismo era un dios de la estrella Sirio, un alienígena de poderes místicos. Comandaba orgías, en medio de una mezcla de yoga y esoterismo; sus discípulas danzaban desnudas a su alrededor en videos que fueron filtrados a la prensa.

Finalmente, según The Telegraph, Rudnev, un ex militar, fue arrestado en 2010 con una bolsita de heroína en el bolsillo. Luego, lo condenaron. Le confiscaron ocho de sus autos, dos de sus casas, que fueron vendidos para resarcir a sus víctimas.

12 años después de su condena, Rudnev está en una celda en Argentina, detenido en un inquietante caso de trata de personas. Cuando lo arrestaron, intentó cortarse la garganta con una navaja de afeitar que llevaba en su billetera.