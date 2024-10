Son dos las ciudades candidatas para mudar la capital: qué piensa el Gobierno

El Interbloque Provincias Unidas -conformado por diferentes espacios provinciales en el Senado- presentó dos proyectos al Senado para mover la Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una propuesta que busca reflotar con la vieja idea -impulsada durante el alfonsinismo- de trasladar el centro administrativo nacional a otra región.

Esta vez, la propuesta no versa solamente para la Patagonia: ese proyecto entró días atrás a través de una presentación de la senadora chubutense Edith Terenzi, que propone a Viedma como capital. El senador entrerriano Edgardo Kueider presentó su propio proyecto de ley argumentando en favor de que Paraná sea la nueva sede de la administración nacional.

“Esta iniciativa busca promover el federalismo y desconcentrar la influencia política y económica de Buenos Aires”, manifestó Kueider sobre la iniciativa en sus fundamentos.

Según el proyecto, el traslado de la Capital Federal sería en etapas y comenzaría por la Presidencia de la Nación y los principales organismos públicos. El proceso tendría un plazo de tres años desde la promulgación de la ley y, durante ese tiempo, coexistirían las jurisdicciones federal y local en Paraná, manteniéndose las competencias provinciales en los temas no relacionados con el cambio de sede.

Quien trajo a colación el debate de la mudanza de la Capital Federal fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. “La descentralización de la capital es una de las discusiones más importantes que hay que dar, obvio en el marco de un régimen impositivo más amigable para la producción y el trabajo y más federal”, afirmó este fin de semana en diálogo con Radio Rivadavia.

En línea con esa postura, la senadora Terenzi -aliada a Torres- presentó su propia iniciativa que retoma la Ley 23.512 de 1987, que declaraba la intención de trasladar la capital a las ciudades de Carmen de Patagones, Viedma y Guardia Mitre. Su objetivo es descomprimir el AMBA y “generar una nueva dinámica de desarrollo en el sur del país, una región históricamente relegada”.

Consultados al respecto, desde la Casa Rosada afirmaron que no hay una posición tomada pero que sí acuerdan con la meta de descentralizar el foco de poder en la ciudad porteña.

Curiosamente, quien salió a hablar a raíz de la apertura del debate por el traslado de la capital fue la cuenta de X (@MileiEmperador) atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, una de las figuras decisorias del gobierno nacional.

“A favor de mudar la capital a Viedma. Tal vez no ahora. Pero este proceso culmina con la construcción de una capital imperial al estilo del Barón Haussmann con estatuas que harán que el Coloso de Rodas parezca una miniatura. La Roma del Siglo XXI. Téngase presente”, afirma la cuenta.

Se trata de los primeros dos proyectos de alto vuelo que presenta el interbloque de Provincias Unidas desde que se constituyó el mes pasado. Actualmente está integrado por senadores de distintas regiones y partidos, como Carlos “Camau” Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo de Unidad Federal, Juan Carlos Romero de Cambio Federal, Edith Terenzi de Despierta Chubut y Lucila Crexell del Movimiento Neuquino.

Aunque en la actualidad consta de seis integrantes, hay quienes estiman que podrían extenderse a ocho con la posible anexión de los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Se trata de un bloque de vital importancia para el gobierno al momento de debatir cuestiones legislativas en el recinto senatorial, lugar en donde La Libertad Avanza tiene seis bancas propias a raíz de la expulsión del formoseño Francisco Paoltroni.