«Son un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes»

La diputada nacional Carolina Piparo selló su distanciamiento definitivo de La Libertad Avanza, luego de haber acompañado desde cerca al presidente Javier Milei durante la campaña, al considerar que los libertarios «se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes».

«Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los ‘liberales’, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado», apuntó Piparo.

La legisladora sentenció: «No fui, no soy ni seré fanática de nada ni de nadie. Desde mi banca, mi compromiso es con el país, con los argentinos en general y con los bonaerenses en particular».

«No me sorprenden los ataques sin fundamentos porque no es la primera ni será la última vez, pero creer que van a disciplinarme con insultos por redes, es subestimarme», planteó Piparo a este diario, quien consideró que «la idea de que no se puede disentir en nada y de que se debe obedecer sin fisuras no tiene nada de liberal».

A través de un duro mensaje publicado esta madrugada en sus redes sociales, la diputada nacional marcó su distanciamiento definitivo del espacio liderado por Javier Milei. «Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos», arremetió.

«El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente, reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto», sentenció Piparo tras las críticas que recibió vía redes sociales por parte del núcleo duro de los libertarios, quienes la cuestionaron por votar en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio.