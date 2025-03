Son Ye-jin, Ji Chang-wook y Nana protagonizarán un nuevo k-drama

Netflix anunció la producción del k-drama Scandals (título provisional), protagonizada por Son Ye-jin, Ji Chang-wook y Nana.

La serie, ambientada en la era Joseon de Corea, reimagina el universo de la novela francesa Dangerous Liaisons de Pierre Choderlos de Laclos a través de una historia de seducción, conspiración y resistencia frente al orden social establecido.

Basado en la película coreana Untold Scandal (2003), dirigida por E J-yong, el programa traslada la trama del clásico europeo al contexto histórico coreano.

En su versión cinematográfica, la historia fue protagonizada por Bae Yong-joon, Jeon Do-yeon y Lee Mi-sook, y terminó el año como la cuarta película nacional más taquillera en Corea del Sur.

En Scandals, Son Ye-jin interpretará a Lady Cho, una mujer aristocrática dotada de inteligencia y encanto, que decide desafiar las limitaciones impuestas a las mujeres de su época mediante una apuesta secreta sobre el amor.

Según la descripción oficial de Netflix, se trata de “una estratega que propone un juego de tentación a su admirador”.

El papel de Cho Won, el hombre objeto de la apuesta, recae en Ji Chang-wook. Se le describe como “el mayor playboy de Joseon”, alguien que antepone el placer al honor y desconfía del amor.

“Es un seductor que solo disfruta de las citas y utiliza todo a su alcance para conquistar el corazón de Lady Cho y ganar su apuesta”, señala la plataforma.

Nana, cuyo nombre real es Im Jin-ah, dará vida a Hui-yeon, una joven viuda que, tras la muerte de su esposo, hace voto de castidad.

No obstante, se ve atrapada por sus emociones y se siente atraída por Cho Won, situación que añade una capa de conflicto al triángulo central de la trama.

Según el servicio de streaming, el k-drama “representa un mundo donde el amor y la tentación eran tabú, y los personajes desafían el orden estricto de la sociedad al involucrarse en un peligroso juego amoroso”.

El rodaje ya comenzó en Seúl, aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.

La dirección está a cargo de Jung Ji-woo, cineasta reconocido por trabajos como Somebody y La frecuencia del amor. Su participación aporta una continuidad estilística con los anteriores dramas coreanos que ha dirigido para la plataforma.

Las carreras de

Son Ye-jin, Ji Chang-wook

y Nana

Son Ye-jin, nacida en 1982 en Daegu, es una de las actrices más reconocidas de Corea del Sur. Alcanzó la fama con películas como The Classic (2003) y Un momento para recordar (2004).

En televisión, protagonizó dramas como Bajo la lluvia (2018) y Aterrizaje de emergencia en tu corazón (2019-2020), este último con altos índices de audiencia en su país.

También ha incursionado en el thriller político con The Truth Beneath (2016) y el drama histórico con The Last Princess (2016), en el que interpretó a la princesa Deokhye. En 2022 contrajo matrimonio con el actor Hyun Bin.

Ji Chang-wook, nacido en 1987 en Anyang, se hizo conocido por su papel como emperador en Empress Ki (2013-2014).

Luego amplió su popularidad internacional con títulos como Sanador (2014-2015), Amor en conflicto (2017) y El sonido de la magia (2022).

En 2023 protagonizó Lo peor del mal, demostrando su versatilidad en el género de acción.

También ha trabajado como modelo publicitario y prestó su voz en el doblaje coreano de la película animada Your Name.

Nana, nacida en 1991 en Cheongju, inició su carrera como cantante en el grupo femenino After School.

Su transición a la actuación comenzó con el drama Good Wife (2016), donde recibió críticas favorables.

Ha protagonizado series como Kill It (2019) y Hacia el círculo (2020), consolidándose en papeles protagónicos. En 2023, tuvo uno de los roles principales en el thriller La chica enmascarada, estrenado en Netflix.

Netflix aún no ha comunicado la fecha de lanzamiento de Scandals, pero se prevé su estreno en algún momento de 2026.