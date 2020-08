Sonriente y con una imagen renovada: Luis Miguel reapareció en redes sociales

Compartir

Linkedin Print

Con su característica sonrisa, un look más casual y una cabellera recién arreglada, así apareció Luis Miguel en una fotografía recién publicada en redes sociales y que muestra la imagen del cantante hasta antes de la pandemia por coronavirus.

Fue el estilista Luis Bonomo quien, desde su cuenta de Instagram, dio a conocer uno de los últimos momentos que vivió con El Sol hace unos meses en su negocio ubicado en Miami, Florida.

El especialista en cabelleras compartió una fotografía al lado de Luis Miguel, quien apareció con el pelo medio alborotado en una tonalidad castaña, un atuendo casual conformado por una camisa azul desabotonada y un patalón beige, el cual completó con su eterna sonrisa que aún cautiva a las fanáticas que lo han acompañado desde que inició su carrera.

Esta nueva instantánea pronto llamó la atención de los 1.808 seguidores del estilista y los miles del mismo cantante, quienes resaltaron la imagen renovada y alejada de las ocasiones que fue visto con unos kilos de más o un aspecto descuidado.

“La última visita antes de toda esta tormenta, espero volver a verte pronto mi amigo, siempre con la mejor onda”, escribió Bonomo en su cuenta de red social.

“Hermoso, muero de amor”, “Gracias por compartir, ya puedo estar tranquila por un tiempo más” o “¡Hermoso el corte! Le queda súper”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron a favor del intérprete de La incondicional o Ahora te puedes marchar.

Pero ésta no es la primera vez que Luis Miguel confía su codiciada cabellera a su tocayo. De acuerdo con la revista ¡Hola!, la relación entre el cantante y el estilista comenzó en el verano del 2017, cuando éste último describió al artista como una persona “amable y bondadosa”.

Meses después, para noviembre del mismo año, el cantante volvió a la manos de Bunomo, quien documentó este encuentro en sus redes sociales y escribió: “Una nueva visita del que ya me atrevo a llamar mi amigo, Luis Miguel. Un placer siempre volverte a ver compartir un tiempo contigo”.

La relación entre el intérprete y el estilista es cada vez más cercana. En la cuenta de Instagram del experto en belleza se ha convertido en el canal ideal para compartir sus momentos juntos.

Fue para octubre del 2018 cuando Luis Bonomo felicitó a su cliente por recibir un Latin Grammy por el disco ¡México por siempre! y para el que colaboró con la imagen.

“Felicitaciones @lmxlm por este premio tan merecido, gracias a Dios por esa oportunidad de haberme hecho parte de este regreso tan esperado, cortando tu pelo para la tapa del disco Mexico por Siempre, que marcaba la vuelta del mas grande”, escribió al lado de varias imágenes de El Sol. En aquella ocasión también resaltó que tenían un año de conocerse.