Sorprendente elección de Javier Milei: lidera las PASO con el 31% de los votos; lo siguen Juntos por el Cambio y Unión por la Patria

El líder libertario superó todos los pronósticos. Con el 70% de las mesas escrutadas, la ex ministra de Seguridad derrotó al jefe de Gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio, por 17% a 10.8%. El ministro de Economía es el segundo más votado en forma individual, sumando 20,63%.

Los primeros resultados del escrutinio provisorio confirmaron las versiones que ya habían comenzado a circular desde el cierre de mesas: Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, se impone como el candidato presidencial más votado con el 31,63%. Los contundentes datos sacudieron al mundo político y anticipan una transformación radical del escenario electoral de cara a octubre.

En su primer intento como aspirante al sillón de Rivadavia (ya fue candidato pero a diputado nacional en 2021), el economista libertario logró capitalizar el descontento generalizado con la situación económica y social del país. Incluso superó ampliamente las estimaciones de la mayoría de las encuestas públicas.

Milei tuvo una gran performance en los grandes centros urbanos, con una actuación destacada en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén. En tanto, Carolina Píparo, la candidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza, también logró un resultado histórico: “enganchada” de la boleta del economista, quedó en segundo lugar -en términos individuales- con 24,16% de los votos, detrás de Axel Kicillof (37,29%). Néstor Grindetti y Diego Santilli, juntos, suman 31,64%.

Según el conteo provisorio, Sergio Massa (20,94%), el representante de Unión por la Patria, se queda con el segundo lugar en términos individuales. Unión por la Patria obtuvo el 26,16%. Tal como se esperaba, el ministro de Economía se impuso con holgura sobre su competidor interno, Juan Grabois (5,25%), quien no logró quedarse -como esperaba- con el grueso de los votos duros del kirchnerismo.

La interna de Juntos por el Cambio, que durante la campaña acaparó gran parte de la atención, tiene como ganadora a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (16,98%), que le saca casi 7 puntos de ventaja al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (10,85%).

Por su parte, Juan Schiaretti, de Hacemos por el país, consolidó 4,67%, con una buena performance en Córdoba, aunque quedó detrás de Milei.

Los sectores más “duros” del PRO, conocidos popularmente como “halcones”, también recibieron buenas noticias de la ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri se impuso a Martín Lousteau -aliado político de Rodríguez Larreta- en la carrera por la jefatura de Gobierno.

Para sorpresa del Gobierno, se cumplió -en parte- el pronóstico de Cristina Kirchner quien había anticipado que sería una “elección de tercios”. Sin embargo, ni la Vicepresidenta previó un resultado tan favorable para Milei, que deja al oficialismo ante un escenario impensado: quedar afuera del balotaje.

Sólo cinco fórmulas nacionales lograron superar el umbral de 1,5% que los habilita a competir en octubre: La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, Hacemos por Nuestro País y el Frente de Izquierda.

En el camino quedarán Principios y Valores, Libres del Sur, el Nuevo MAS, el Movimiento Izquierda, Juventud y Dignidad, Política Obrera, el Frente Patriota Federal, el Movimiento de Acción Vecinal, Proyecto Joven, el Frente Liber.Ar y la Unión de Centro Democrático.

Kicillof es el candidato más votado en PBA, Píparo está segunda y Grindetti vence a Santilli en la interna de JxC

Se conocieron los primeros resultados oficiales de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires. Con el 50,93% de las mesas escrutadas, se destaca la figura del actual gobernador Axel Kicillof como el candidato más votado en el territorio —con el 37,04% de los votos— y también la sorprendente elección de la candidata referenciada en Javier Milei Carolina Píparo (24,09%, La Libertad Avanza) . Además, sobresale la victoria parcial de Néstor Grindetti (674.338 votos) sobre Diego Santilli (653.360) en la interna de Juntos por el Cambio por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Referenciada en Javier Milei, quien logró una sorprendente elección en las presidenciales —lidera las PASO en el país—, Carolina Píparo se ubica segunda entre los candidatos individuales más votados, con más de medio millón de votos en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, registra un total de 1.000.889 votos para La Libertad Avanza.