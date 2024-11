Sorprendentes resultados de sondeo: corrupción, adoctrinamiento y auditorías en las universidades

Una encuesta analizó la opinión sobre el conflicto de las Universidades, la necesidad de revisar sus gastos, el adoctrinamiento de los alumnos y la intención de Milei por cerrarlas.

Mientras la Universidad de Buenos Aires resiste la auditoría de la SIGEN y ya comenzaron los análisis contables en la Universidad de La Matanza, la opinión pública va tomando partido en el debate sobre el control de los gastos en las Casas de Altos Estudios impulsada por el presidente Javier Milei.

Luego de la toma de decenas de facultades en todo el país y del veto del Poder Ejecutivo a la ley que aseguraba el financiamiento educativo, el Jefe de Estado ha sido crítico y hoy habló de la «penetración de la izquierda en las instituciones, las universidades».

«Nosotros en ningún momento pusimos bajo cuestionamiento la universidad pública y nunca pusimos en consideración el arancelamiento. Con lo cual llevaban a los jóvenes a las marchas con premisas que eran mentira. Lo único que estábamos pidiendo eran auditorias, para que rindan cuentas de que estaban haciendo con el dinero», había señalado días atrás.

Según el último «Termómetro Ciudadano» de Opinaia, una buena parte de la sociedad está de acuerdo en líneas generales con la necesidad de auditar los gastos de las instituciones, pero no están tan de acuerdo sobre el adoctrinamiento que señala el mandatario.

Un 49 por ciento de los encuestados creen que el Gobierno no pone en cuestión la Universidad Pública y sólo el 36% cree que Milei pretende cerrarlas o arancelarlas.

Casi el 70% cree que es necesario auditar las casas de estudios y sólo el 18 sostienen la autarquía y piensa que no deben ser revisadas sus cuentas. El 54% cree que hay nichos de corrupción, gastos excesivos y cajas políticas. Sin embargo, y en contrario a los que sostiene el jefe de Estado, el 50% cree que en las universidades públicas hay libertad de pensamiento y expresión.

Consultados por la toma de las facultades, hay resultados sorprendentes. El único segmento etario que mayoritariamente (64%) ve en esa forma de reclamo es «violento e injusto» es el de los mayores de 61 años. Si en cambio se divide a los encuestados por el voto de octubre de 2023, los votantes de Bullrich y de Milei coinciden en considerar a las ocupaciones de las sedes como violentas (72 y 62% respectivamente).

La educación universitaria es, para los encuestados, el espacio en el que el Gobierno se ha desempeñado de peor manera. El diferencial entre las opiniones negativas y las positivas es de -15 puntos. Tampoco son buenos los resultados en la administración de los ferrocarriles (-15), la gestión de Aerolíneas (-8), la administración de la asistencia social (-5) y la gestión en YPF (-1).

Los consultados, en cambio, ponderan el control de los piquetes, la gestión de las Fuerzas Armadas, el combate contra el narcotráfico, y la negociación de la deuda externa, con una aprobación que va desde los 12 a los 17 puntos positivos.

Escenario electoral

La encuesta de Opinaia también indagó respecto de las preferencias electorales para el 2025. Los datos arrojan que un 71% nunca votaría al Frente de Izquierda, un 67 tampoco sufragaría por la UCR de Martín Lousteau y un 61 no lo haría por el peronismo no kirchnerista.

En el segundo lugar de rechazos están empatados el PRO y el kirchnerismo: el 60% no los votaría nunca. Sin embargo sólo el 9% «seguramente votaría» al espacio comandado por Mauricio Macri, mientras que el 21% lo haría por el espacio de Cristina Fernández.

Mientras tanto, el 47% dijo que no votaría nunca por La Libertad Avanza y el 27% que seguramente lo haría.