Sorpresa: Barty, la 1 del tenis femenino deja la actividad a sus 25 años

El mundo del tenis está impactado: la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo de la WTA y ganadora de tres torneos de Grand Slam, anunció sorpresivamente su retiro a los 25 años. El agotamiento físico y mental se conjugaron para la drástica decisión de una jugadora que estaba apuntada para marcar una época dorada en el circuito.

«Hoy es un día difícil y lleno de emociones para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis», comienza el comunicado publicado por Barty en su cuenta de Instagram para informar la noticia. «No estaba segura de cómo iba a compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí una ayuda a una buena amiga como Casey Dellacqua. Estoy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada por todo lo logrado», añadió la número uno del mundo, junto a un video de una entrevista con la ex jugadora y ahora comentarista de TV Dellacqua.

«Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel», precisó Barty, quien ha sido número uno del mundo durante más de dos años y en enero se coronó campeona en el último Abierto de Australia. «Sé que es lo correcto para mí. Estoy agotada. Solo sé que físicamente no tengo nada más que dar y eso para mí es el éxito, saber que he dado absolutamente todo lo que podía dar», concluyó Barty, ganadora en total de 15 torneos, en su despedida.

La tenista nacida en la ciudad de Ipswich el 24 de abril de 1996 alcanzó el número un del mundo a los 23 años en junio de 2019 tras coronarse campeona en Birmingham. El último partido que Barty disputó como profesional fue la final del Abierto de Australia, en la que se impuso en dos sets a la estadounidense Danielle Collins y se convirtió en la primera tenista local en ganar el torneo en 44 años. Fue el tercer título del Grand Slam de la actual número uno mundial en la clasificación de la WTA, después de haber alzado también el trofeo de Roland Garros en 2019 y el de Wimbledon en 2021.

