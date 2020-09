Sorpresa en Barcelona: Koeman le comunicó a una de las principales joyas del club que no será tenido en cuenta

Compartir

Pese a que han pasado varios días de la histórica eliminación en cuartos de final de la Champions League ante Bayern Munich, los cimbronazos aún se producen dentro del Fútbol Club Barcelona. A pocos días para el inicio de una nueva temporada, Ronald Koeman sorprendió a todos al comunicarle a una de las máximas esperanzas de la institución que no será tenido en cuenta y que deberá buscarse un nuevo club.

Según informa RAC 1, la razón por la que Riqui Puig no figura en la lista de convocados para el amistoso ante el Elche de Jorge Almirón en el marco del Trofeo Joan Gamper es que el director técnico holandés tomó la decisión de prescindir de sus servicios.

El ex entrenador de la selección de los Países Bajos habló el viernes con el joven mediocampista de 21 años para informarle que no entra en sus planes y que deberá continuar su carrera en otro club antes del 5 de octubre, fecha en que cierra el libro de pases en España. El volante tiene contrato con el club hasta mediados de junio de 2023.

Aunque todo hace indicar que Koeman formará con dos mediocampistas centrales, Riqui Puig se encuentra por debajo de Frenkie de Jong, Miralem Pjanic (una de las incorporaciones en este libro de pases), Sergio Busquets y Carles Aleña, que regresó de estar cedido a préstamo en Betis. En la pasada temporada, con el arribo de Quique Setién, el mediocampista ganó algo de protagonismo, al disputar 12 partidos, en los que brindó 2 asistencias.

Desde su llegada al club, el director técnico holandés tomó varias medidas de peso. Las más importantes fueron las de declarar prescindibles a Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Luis Suárez. El croata es el único que por ahora definió su futuro, ya que acordó su vuelta a Sevilla. El mediocampista chileno podría continuar su carrera en el Inter, pero aún no logró acordar su desvinculación del cuadro azulgrana. El delantero uruguayo, por su parte, realizó recientemente un examen de italiano para tramitar el pasaporte que le permita desembarcar en Juventus, aunque no se descarta que se quede una temporada más en el equipo, pese a que no es prioridad para el nuevo DT.

Los otros futbolistas que no serán tenidos en cuenta y que tampoco se encuentran en la lista para disputar el partido con el Elche son Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo y Rafinha.

Hasta el momento, las únicas caras nuevas del Barcelona son el mediocampista bosnio Miralem Pjanic (Juventus -al conjunto italiano pasó el brasileño Arthur-), el extremo portugués Trincao (Sporting Braga) y el joven delantero español Pedri (Las Palmas). Los Culé harán su estreno en La Liga (hoy arranca la Fecha 2) el próximo fin de semana ante Villarreal.