Sorpresa en Brasil: Néstor Pitana se hará cargo del arbitraje en el país junto a una comisión

El arbitraje brasileño atraviesa una crisis de credibilidad y rendimiento que ha llevado a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a tomar decisiones drásticas. Este jueves, la entidad destituyó a Wilson Luiz Seneme como presidente de la Comisión de Arbitraje, marcando el inicio de una profunda reestructuración con un objetivo claro: elevar el nivel arbitral en el país.

Para ello, la CBF ha decidido apostar por la experiencia y el prestigio internacional del ex árbitro argentino Néstor Pitana, uno de los más respetados a nivel mundial. El misionero de 49 años, quien dirigió la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, encabezará un nuevo comité asesor compuesto por referentes de talla internacional, como el italiano Nicola Rizzoli (árbitro de la final del Mundial 2014 entre Argentina y Alemania), Sandro Ricci y Rodrigo Martins Cintra.

Actualmente, el oriundo de San Ignacio, Misiones, es el presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). No obstante, según publicó el ente ecuatoriano en su página oficial, la tarea de Pitana es perfectamente compatible con sus funciones vigentes en la FEF, ya que “su rol dentro del comité en la CBF será exclusivamente para brindar su experiencia en el análisis de jugadas y estos estudios se realizarán de manera telemática”.

“Néstor Pitana, Presidente de la Comisión de Árbitros de la FEF, ha sido llamado por la CBF para integrar su Comité Internacional de Consultoría. Continuará liderando la Comisión de Árbitros de la FEF, aportando su experiencia en este nuevo desafío de manera remota”, completó la federación de Ecuador en sus redes sociales oficiales.

La llegada de Pitana no se dio de casualidad. Brasil, a pesar de su poderío futbolístico y económico, ha visto cómo su arbitraje ha perdido peso en las competiciones internacionales. Las críticas por inconsistencias en el VAR, decisiones polémicas en el Brasileirao y la falta de representantes en las instancias finales de torneos de la FIFA, han puesto en evidencia la necesidad de una renovación urgente.

Siguiendo el ejemplo de otros árbitros argentinos que han contribuido a la formación en el extranjero—como Horacio Elizondo en Paraguay y Costa Rica, Javier Castrilli en Chile y Patricio Loustau en San Pablo—Pitana se suma a la CBF con la misión de modernizar la capacitación arbitral y devolverle a Brasil un nivel acorde con su historia futbolística.

El despido de Seneme, quien ya había ocupado un cargo similar en la Conmebol, refleja el descontento con la gestión actual. Ahora, con la incorporación de Pitana, la CBF busca dar un giro de 180 grados, apostando a la experiencia, la enseñanza y la rigurosidad de un árbitro que ha sido modelo a seguir en todo el continente.

¿Será esta la solución definitiva para el arbitraje brasileño? El desafío está sobre la mesa, y Pitana tendrá un rol clave en la transformación que tanto se necesita.