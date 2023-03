Sorpresa en el fútbol sudamericano: José Pekerman se fue de la Selección venezolana

Notición en el fútbol sudamericano. José Pekerman dio por terminada su relación con la selección de Venezuela y no dirigirá las Eliminatorias (ni la Copa América, lógicamente). ¿La causa? Según le dijeron a Olé, supuestos incumplimientos de la Federación Venezolana de Futbol (FVF) a compromisos asumidos, y que el técnico y su equipo consideraban imprescindibles cuando apostaron por Venezuela.

Pekerman había tenido un gran paso por la selección de Colombia, donde hoy se lo sigue recordando por su gestión dirigiendo dos Mundiales, y tenía la idea de armar un proyecto a largo plazo en Venezuela. Con la idea de posicionar futbolísticamente al en el plano internacional, y más teniendo en cuenta que hay más cupos para el Mundial 2026. Pero en los últimos días se vinieron produciendo charlas que aumentaron las tensiones y finalmente la relación se terminó por romper.

Tanta confianza tenía Pekerman en el proyecto que había incorporado colaboradores argentinos de su confianza (como Bocha Batista y Patricio Camps) y había llevado a Fabricio Coloccini para los Juveniles (accedió al hexagonal final del Sudamericano). Una de las condiciones era la conformación de un Torneo Proyección (Reserva) para el crecimiento del fútbol local, pero no sucedió y eso fue clave, pensando en la formación de juveniles.

Y no se habría cumplido tampoco con mejoras a predios e instalaciones. Incluso se dice que hay una acumulación de deudas con el personal y colaboradores, que dificultó en los últimos tiempos el día a día. Hubo un combo explosivo para que José, amante de los proyectos a largo plaza, decidiera dar un paso al costado a más de un año de haber arrancado, asumiendo a principios de 2022.

Aun Pekerman no definió si contará detalladamente las causas de su salida y los inclmplimientos con respecto a lo acordado. Por ahora es silencio y paso al costado. Y a los 73 años, con experiencia, esperará por otro desafío grande. José había sido invitado por FIfFA a Qatar 2022 y, luego de celebrar el título de Scaloni (siempre dijo que Pekerman fue clave en su carrera), estaba focalizado en la Vinotinto. Ahora, cambiar de rumbo.

Relacionado