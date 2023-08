Sorpresa en Francia: Neymar anunció que quiere dejar el PSG

La prensa francesa aseguró que el futbolista brasileño habría tomado la decisión tras una reunión que mantuvo con su agente y su familia

A poco menos de un mes para el cierre del libro de pases, y en medio del clima de tensión que vive con Kylian Mbappé, al PSG le surgió un nuevo inconveniente después de que su otra estrella, Neymar, le comunicara la decisión de dejar el equipo en este mercado de transferencias.

Según reveló el periódico francés L’Equipe, el astro brasileño habría meditado esta decisión durante las últimas semanas y, tras una reunión con su agente Pini Zahavi y sus familiares, le hizo llegar el mensaje al presidente de la entidad Nasser Al Khelaifi, quien no ve con buenos ojos su salida, pese haberlo puesto en la lista de ventas en la temporada anterior.

Si bien en aquel momento el futbolista de 31 años no tenía intenciones de moverse de la capital de Francia, hoy su intención pasaría por marcharse del club para volver al Barcelona, institución de la que se fue en 2017 a cambio de 222 millones de euros, y así revitalizar su carrera tras pasar por grandes altibajos con el conjunto francés.

A diferencia de su compañero Kylian Mbappé, Neymar sí estuvo presente durante la gira de pretemporada por Japón e incluso dejó una muy buena imagen después de perderse el semestre más importante de la campaña pasada por una operación en el tobillo derecho que lo tuvo a maltraer desde el Mundial de Qatar 2022.

Nada hacía suponer que quisiera abandonar el PSG, sobre todo después de la chance de volver a convertirse en el máximo referente de la institución con la posible salida del delantero francés, quien no fue convocado para integrar la delegación que viajó al continente asiático y se entrena con el grupo de “descartados” en París.

Sin embargo, los últimos episodios que sufrió, como la marcha de fanáticos del club hacia su casa en repudio a lo que fue la eliminación de la Champions League y los silbidos constantes en el Parque de los Príncipes, habrían influido en esta decisión. Según detalló L’Equipe, “siente que el club no protege lo suficiente a sus jugadores del exterior y se siente expuesto de una manera que nunca estuvo cuando estaba en Barcelona”.

La conversación que mantuvo con su familia y su agente finalizó con la conclusión de que había que pasar página tras seis años en París, a pesar de que todavía le quedan cuatro años de contrato. El obstáculo pasaría por la cuestión económica, ya que hay pocos equipos que podrán hacerle frente al precio que le ponga el PSG a su jugador, sin tener en cuenta el salario (30 millones de euros anuales).

“Todo el mundo sabe que el Barça lo quiere”, afirmó una fuente anónima familiarizada con el caso al periódico en cuestión. Aunque del otro lado parece casi imposible que se pudiera llevar a cabo esta operación ya que el Barcelona está intentando salir de una gran crisis económica que se generó durante los últimos años.

“Neymar cree que realmente ha llegado el momento de irse”, sentenció L’Equipe, además de poner en duda su presencia en el once inicial el próximo sábado, cuando el conjunto de Luis Enrique se estrene en la Ligue 1 ante el Lorient, encuentro que será clave también para ver si Mbappé forma parte del equipo o lo mantendrán marginado hasta que defina su futuro.