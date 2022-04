Sorpresa en Inglaterra: el nuevo entrenador del Manchester United prescindiría de CR7

Compartir

Cristiano Ronaldo no está atravesando el mejor momento de su carrera ni tampoco en Manchester United desde que se produjo su regreso al club. En la última semana fue apuntado por todos tras su reacción con un fanático del Everton al que agredió luego de que su equipo cayera 1-0 y ahora circulan rumores que lo ponen fuera de la institución mancuniana en la próxima temporada.

Según develó el medio británico Daily Star, el supuesto futuro entrenador de los Diablos Rojos prescindiría de los servicios del portugués por no tener un lugar dentro de su sistema de juego. Aseguraron que Erik ten Hag, actual DT del Ajax de Países Bajos, les advirtió a los directivos ingleses que en caso de hacerse cargo de su banquillo exigirá que pongan a la venta al emblemático CR7.

Para el estratega neerlandés de 52 años, uno de los más ponderados del Viejo Continente en la actualidad, la edad (37) y estilo del lusitano será un obstáculo para potenciar a su conjunto. ten Hag está a cinco encuentros de consagrarse campeón de liga con el Ajax, que le lleva 4 puntos de ventaja en la cima al PSV Eindhoven, con el que se cruzará este sábado por la final de la KNVB Beker (copa nacional). En tanto, el sábado 23/4 visitará al NEC (PSV hará lo propio ante Cambuur) en busca de perpetuarse como líder.

Por su parte, Cristiano tiene posibilidades de extender su vínculo en Manchester por un año más, aunque está barajando cuál será su mejor futuro teniendo en cuenta que no congenió con algunos compañeros en el vestuario, los resultados conseguidos por el equipo no fueron los que esperaba en esta campaña y, su nivel personal, decayó bastante si se tienen en cuenta los números de su carrera (así y todo lleva convertidos 12 goles en la Premier).

“La armonía en el vestuario no es la correcta, la forma de Rashford y Greenwood se ha derrumbado desde que llegó Ronaldo. No se pueden expresar, es como si pensaran constantemente ‘tengo que pasársela a Ronaldo, tengo que crearle oportunidades’”, fue lo que aseguró hace algún tiempo el ex futbolista inglés Gabriel Agbonlahor, quien precisó detalles de los cortocircuitos en el vestidor rojo.

Manchester United recibirá mañana al colista Norwich en busca de situarse en zona de clasificación a las copas internacionales en la tabla de posiciones de la Premier League. El cuadro conducido por el alemán Ralf Rangnick también se despidió en los octavos de la Copa de Campeones en manos del Atlético Madrid del Cholo Simeone, fue eliminado (en tanda de penales) por el modesto Middlesbrough en la Cuarta Ronda de la FA Cup y dijo adiós a la Copa de la Liga inglesa en la Tercera Ronda luego de tropezar con West Ham.

