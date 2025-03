Sorpresa en la Copa Argentina: Quilmes eliminó a Central Córdoba

El equipo de Sergio Rondina le ganó 1-0 al último campeón de la Copa Argentina y pasó a 16avos de final.

Quilmes comenzó con una reverencia el partido. En la salida de los equipos, le hizo el pasillo en homenaje a la consagración de Central Córdoba en la edición del año pasado. Pero en la cancha no mostró respeto al campeón.

Desde el inicio, el equipo santiagueño, pese a tener solo dos titulares en cancha, apostó por una presión alta, incomodando a Quilmes y forzándolo a jugar en largo, sin poder construir desde el fondo. El Cervecero estuvo incómodo en ataque casi sin generar peligro, pero aunque no dominó la posesión, demostró un orden defensivo impecable y se fue con buenas sensaciones en el primer tiempo porque se adaptó a lo que necesitaba el partido para no sufrir y llevar el encuentro al terreno que deseaba: un duelo con mucha fricción en la mitad de la cancha y nulas oportunidades de gol.

En el complemento, el partido siguió en la misma línea. Con el Ferroviario intentando encontrar el espacio y Quilmes preparado para cortar y salir rápido de contragolpe. De hecho, allí llegó la chance más clara del Cervecero. Belinetz quedó mano a mano con Aguerre ante el pase de Postigo y no resolvió bien: se le fue larga y llegó Aguerre a cerrarla con el pie.

Y el equipo de Omar De Felippe no quiso ser menos y tuvo dos ocasiones clarísimas. Primero, un mano a mano de Perello que se lo atajó Gagliardo, y luego un disparo lejano de Barrera que se fue pegado al palo.

Pero ante la falta de efectividad, Quilmes no desaprovechó su segunda ocasión al minuto 78.

El extremo, Machado se corrió toda la cancha para hacer valer el contragolpe, llegó al segundo palo y definió para poner el 1-0 que eliminó al Ferroviario y le dio al Cervecero el pase a los 16avos, donde aguarda rival: San Lorenzo o Sportivo Las Pareja.