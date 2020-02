Sorpresa en la Copa del Rey: la Real Sociedad venció 4-3 al Real Madrid y lo eliminó en el Santiago Bernabéu

Compartir

La Real Sociedad se metió en semifinales de la Copa del Rey al vencer por 4-3 al Real Madrid, con doblete de Alexander Isaak, en los cuartos de final, disputados a partido único.

En el Santiago Bernabéu, el noruego Martin Odegaard abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo en una jugada que marcaría las falencias defensivas del elenco local. El ex Real Madrid remató en la puerta del área tras un largo rebote de Alphonse Areola, quien luego vio cómo el esférico se le escurría entre las piernas.

En el complemento, el conjunto visitante marcó dos tantos más en 10 minutos gracias a Isaak. Ambos gritos fueron producto de buenos contraataques del visitante, que aprovechó la pasividad de jugadores como Toni Kroos, que no volvían con la intensidad necesaria para frenar las embestidas rivales.

Marcelo descontó con un zurdazo al primer palo, que ingresó gracias a la complicidad del arquero Alex Remiro, pero su tanto no sirvió de mucho. Fue Mikel Merino quien sólo en el área chica empujó el balón a gol para el 4-1 a los 69 minutos, previa asistencia de Isaak.

El local se volcó al ataque definitivamente y encontró dos descuentos que sirvieron para maquillar el marcador. Rodrygo anotó el 4-2 a los 81 minutos y Nacho puso el 4-3 en el tercer minuto de adición. Sobre el final, el conjunto visitante sufrió la expulsión de Gorosabel por doble amarilla.

La Real Sociedad clasificó entonces a la semifinal de la Copa del Rey en donde también están el Granada, que superó al Valencia, y el Mirandés (de la Segunda División) que superó al Villarreal. La otra sorpresa de la jornada también la protagonizó un equipo vasco, ya que el el Athletic de Bilbao derrotó al Barcelona en el Nuevo San Mamés y lo eliminó del certamen.

El Real Madrid se despide de esta manera de uno de los tres certámenes que protagonizaba. En La Liga se mantiene como líder a 16 jornadas para el final y el domingo visitará al Osasuna. En la Champions League está en octavos de final y se medirá ante el Manchester City el 26 de febrero por la ida en el Santiago Bernabéu.