Sorpresa en la NBA: una leyenda de la liga y dueño del Mallorca es el nuevo entrenador de Brooklyn Nets

Una noticia generó impacto en el mundo de la NBA. Brooklyn Nets, una de las franquicias que contrató a dos de los mejores jugadores de la liga, pero que no los pudo utilizar en la presente temporada porque ambos están lesionados, contrató a un reconocido ex jugador y que en 2018 fue introducido al Salón de la Fama del básquet. Steve Nash, elegido en dos ocasiones como el Jugador Más Valioso, fue confirmado como el nuevo entrenador del equipo.

A sus 46 años, Nash, que además es propietario del Real Club Deportivo Mallorca, histórico club del fútbol español, tendrá su estreno como entrenador en una de las franquicias con mayor proyección de la NBA y que se presenta como uno de los equipos que buscará pelear por el título en la próxima campaña de la mano de Kevin Durant y Kyrie Irving, dos de las grandes estrellas que tiene la liga más famosa del mundo del básquet.

“Me siento honrado por tener esta oportunidad con una organización de primera clase, y quiero agradecerle a Sean Marks (Gerente General), Joe Tsai (Gobernador de la franquicia) y su esposa Clara por tener fe en mi habilidad para liderar a este equipo de ahora en adelante. Ser entrenador es algo que sabía que quería perseguir cuando el tiempo fuera el correcto, y será un honor el poder trabajar con un gran grupo de jugadores y staff en Brooklyn”, confesó el ex jugador oriundo de Canadá después del anuncio.

“Estoy tan entusiasmado con el potencial del equipo en la cancha como con el traslado a Brooklyn con mi familia para convertirme en un miembro de impacto en la comunidad”, agregó el basquetbolista que fue elegido para participar del Juego de las Estrellas de la NBA en ocho ocasiones.

En la presente temporada, que todavía sigue en curso en la burbuja sanitaria de Orlando, los Nets lograron clasificarse a los playoffs a pesar de las ausencias de sus dos figuras. Sin Durant y el base Irving, Brooklyn terminó como el séptimo mejor equipo de la Conferencia del Este. En la primera ronda, fueron barridos por los actuales campeones de la NBA, Toronto Raptors, que ganaron la serie 4-0.

Es importante destacar que Nash desembarcó en la liga estadounidense en 1996. Después de jugar dos años en los Phoenix, se mudó a Dallas para vestir la camiseta de los Mavericks durante seis temporadas. : condujo a la franquicia a ser uno de los mejores equipos de la NBA, lo que le valió ser votado durante dos años consecutivos -2005 y 2006- como el más valioso.Una vez que regresó a los Suns en 2004 se vio la mejor versión del base

En 2012 firmó contrato con Los Ángeles Lakers y se dio dos gustos para terminar su carrera en la NBA: se transformó en compañero del ya desaparecido Kobe Bryant y eligió usar la casaca número 10 en honor a su fanatismo por Lionel Messi. Tras el retiro, en 2015, repartió su vida como empresario y un activo participante de los medios en Estados Unidos. Hace un par de años cerró un círculo glorioso para su vida deportiva cuando fue seleccionado para el Salón de la Fama del básquet.

“Luché y tuve garra en mi camino en el baloncesto universitario. Luego hice lo mismo en la NBA, nunca paré. Nunca se suponía que estaría aquí”, dijo en su discurso, en el que remarcó que pocos creían que se iba a transformar en una leyenda de la liga. Ahora será tiempo de volver para Steve Nash. En otra posición y con un rol diferente. Pero si logra sumar la capacidad que demostró como jugador en su nueva posición como entrenador, tendrá el éxito garantizado.