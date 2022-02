Sorpresa: en una negociación relámpago, Boca cerró incorporación de Óscar Romero

Compartir

Desde el Consejo de Fútbol ya habían deslizado la posibilidad de sumar a un futbolista más en el actual mercado para acoplarse a un mercado movido con varias caras nuevas como Leandro Brey, Gastón Ávila (volvió de su préstamo en Rosario Central), Nicolás Figal, Pol Fernández y Darío Benedetto. La directiva buscaba un hombre que aportara juego y conexión entre el mediocampo y la ofensiva y lo consiguió: el paraguayo Óscar Romero firmará en las próximas horas.

El mediocampista ofensivo de 29 años quedará ligado a la institución de la Ribera, que lo capturó en condición de libre cuando todo hacía indicar que sería presentado en Botafogo de Brasil. Alertados por la chance de incorporarlo, el Consejo se movió rápido en los últimos días y arribó a un acuerdo. En principio, Óscar llegaría mañana a suelo argentino, se llevaría a cabo su revisión médica y firmaría por 2 años.

Si bien Romero viene de tener minutos con el seleccionado paraguayo en noviembre pasado (no fue convocado por los mellizos Barros Schelotto en la última doble fecha FIFA por Eliminatorias Sudamericanas), no registra partidos oficiales con clubes desde agosto de 2021, cuando disputó el último compromiso con San Lorenzo frente a Argentinos Juniors. Tras eso, el jugador quedó en libertad de acción junto a su hermano por falta de pagos y no volvió a obtener equipo.

Hay que mencionar que Boca estuvo en el último mercado tras los pasos de Ángel Romero, quien finalmente firmó para Cruz Azul de México. Juan Román Riquelme manifestó sobre la posibilidad trunca de ficharlo: “El 3 de enero, Delgado le preguntó qué iba a ser de su vida (por Ángel Romero). Dijeron que tenían dos clubes para irse a Turquía con su hermano y pidió hasta el 15 de enero. Después no hubo más contactos. Me preguntaron de Cruz Azul si estábamos hablando y no. Es un grandísimo jugador, podría jugar con la camiseta de Boca, pero la realidad es esta”. Ahora, paradójicamente, llegaron a buen puerto las negociaciones con su hermano Óscar.

Además de una pila de encuentros jugados con su seleccionado nacional, Romero tiene historial en Cerro Porteño, Racing de Avellaneda (dejó un grato recuerdo por su alto nivel), Alavés de España, Shanghai Shenhua de China y el Ciclón. Hasta aquí, cosechó dos títulos con el elenco de Asunción.

Así las cosas, Boca se retiraría del actual mercado de pases. Sin embargo, aguarda por novedades por los casos de Sebastián Villa y Cristian Pavón, quienes recibieron sondeos y podrían ser vendidos de un momento al otro. El interés del Inter de Porto Alegre por el colombiano parece haberse disipado, mientras que el cordobés tendría un preacuerdo para marcharse libre a Atlético Mineiro en junio. La incertidumbre está vinculada en su inclusión en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, ya que en caso de no ser inscripto, mantendría sus seis cotejos de suspensión en el certamen continental.

