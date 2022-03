Sorpresa: Macedonia del Norte le ganó a Italia el Repechaje y lo dejó afuera del Mundial de Qatar

Compartir

Macedonia del Norte dio el batacazo y le ganó 1-0 a Italia en Palermo en uno de los Repechajes de las Eliminatorias de Europa. La Nazionale se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 y será su segunda ausencia en fila tras no poder clasificarse para Rusia 2018. Aleksandar Trajkovski anotó el único gol del encuentro que se jugó en el Estadio Renzo Barbera.

En los primeros minutos la Scuadra Azzurra jugó en el campo contrario y los macedonios no pudieron salir. Hubo mucha presión de los volantes Nicolo Barella y Jorginho, mientras que Ciro Immobile fue lo más peligroso en la delantera.

Luego Italia siguió acercándose al área rival, pero no tuvo precisión en la última jugada para poder convertir; centros pasados o cortes de la defensa de Macedonia del Norte les impidió a los campeones de Europa poder convertir.

La aproximación de los locales fue tal que orillando la media hora el arquero Damjan Dimitrievski quedó corto en su salida, la capturó Domenico Berardi, pero su remate fue muy débil y el guardameta se reivindicó.

Si bien los locales tuvieron una mayor posesión, los visitante también se defendieron bien y apostaron a alguna contra y por esa vía recién a los 45 minutos los macedonios tuvieron su primer remate al arco.

En el complemento Italia continuó con su dominio y fue Berardi su jugador más peligroso con cuatro tiros al arco, uno que fue contenido por el arquero, otro que pasó cerca del palo y uno último que se fue por arriba del travesaño. Aunque el más claro fue luego de una media vuelta que fue desviada por un defensor.

Italia continuó buscando, pero se encontró con una férrea defensa que bloqueó cada remate. Tampoco la Scuadra Azzurra tuvo eficacia ya que por caso, a falta de 15 minutos tuvo 14 tiros de esquina que no supo capitalizar.

Pero luego de tanto buscar, en el primer minuto del tiempo adicional, Italia recibió un puñal: Macedonia del Norte por medio de Aleksandar Trajkovski marcó el gol que dejó al campeón de la Eurocopa afuera del Mundial de Qatar. El tanto visitante fue por un remate desde afuera del área que resultó inatajable para Gianluigi Donnarumma.

Luego de cinco minutos de tiempo de descuento Italia no logró batir el arco contrario, algo que intentó durante todo el partido. Fueron 20 los tiros al arco de La Nazionale contra solo dos de su rival. Aunque también hay que darle mérito a la muralla en los jugadores de Macedonia del Norte, que busca su primera presencia en una Copa del Mundo y el martes buscará ese pasaje ante Portugal, que venció 3-1 a Turquía.

El campeón de Europa no estará en Qatar 2022. Italia tendrá su segunda ausencia seguida a un Mundial luego de no poder clasificarse para Rusia 2018. Su última participación fue en Brasil 2014, cuando quedó eliminado en la primera ronda, misma performance que en Sudáfrica 2010.

Formaciones:

Italia: Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Emerson Palmieri; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Domenico Berardi, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini.

Macedonia: Damjan Dimitrievski; Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski; Darko Churlinov, Enis Bardhi, Arjan Ademi, Boban Nikolov; Aleksandar Trajkovski y Milan Ristovski. DT: Blagoja Milevski.

Estadio: Renzo Barbera (Palermo)

Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Argentina / ESPN y Star+.

Bolivia / ESPN 2 y Star+.

