Sorpresa roja: «Chimy» Ávila preseleccionado para vestir la camiseta de España

El delantero argentino, de muy buen presente en el Osasuna, forma parte de la prelista del flamante entrenador de la ‘Furia’ Luis De La Fuente de cara a la fecha FIFA dispuesta para finales de este mes. Al ser consultado sobre la posibilidad de ser convocado, Ávila confesó: «Que sea rápido».

La bomba llega desde España pero incluye directamente a un delantero argentino. Se trata nada más y nada menos que de Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, con un enorme presente en el Osasuna y que por tal motivo forma parte de la prelista del flamante entrenador de la Selección ibérica para la fecha fifa que se jugará a finales de este mes.

Según indica el sitio español Relevo, el DT incluyó al ex delantero de San Lorenzo entre los 69 elegidos de esta prelista.

De La Fuente dará a conocer su primera lista probablemente el 17 de marzo y estuvo presente el pasado sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán, en la victoria a domicilio del Osasuna por 2-3 frente al Sevilla de Jorge Sampaoli y compañía.

El argentino siempre se mostró abierto a jugar para España: «Si me llaman les digo que sí. Tengo los documentos para representar a España. Si me convocan las dos selecciones -Argentina y España-, sería difícil elegir, pero si es solo España, no lo dudo», ha repetido en diferentes entrevistas durante sus años en LaLiga, donde además de Osasuna, ha recalado en Huesca

El caso del Chimy se suma al de Robin Le Normand, que también ha recibido la llamada del seleccionador para acelerar los pasos de su nacionalización. En el caso del argentino, recibió el pasaporte hace unas semanas.

