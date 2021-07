Sorpresiva derrota de Las Leonas en el debut

Compartir

El seleccionado femenino perdió ante Nueva Zelanda en su presentación por 3 a 0. Tras el paso en falso, hay que ir por la recuperación el lunes ante España.

El sueño de acceder a un nuevo podio olímpico no comenzó bien para el seleccionado femenino por la derrota ante Nueva Zelanda. La falta de eficacia en el corner corto (falló los seis que tuvo) atentó contra la posibilidad de conseguir una victoria importante.

En el primer tiempo Argentina fue superior en cuanto a la posesión de la bocha y al control del juego. Con movilidad en sus volantes y sus delanteras dominó a su adversario aunque no pudo concretar sus chances en el arco neozelandés. La más clara la tuvo Merino, que desvió por el segundo palo su tiro luego de una muy buena jugada por la izquierda de la veloz Albertarrio.

Recién a los 20 minutos tuvo el seleccionado su primer corto. Pero la arrastrada de Gorzelany se fue apenas arriba del travesaño. ¿Y Nueva Zelanda? Poco y nada. O, mejor dicho, más nada que poco. Es que sin la bocha no hubo lugar para las ideas.

Sin embargo, todo cambió casi en el comienzo del complemento. Y lo logró Nueva Zelanda cuando se puso en ventaja en la primera oportunidad de gol que tuvo. A los 5 minutos Trinchinetti provocó el primer corto del rival cuando despejó con intención por la línea de fondo. La arrastrada de Dickens la contuvo Succi pero en el rebote primero falló y luego acertó Kelsey Smith para superar el último esfuerzo de Sauze.

Si el gol neozelandés frenó el ímpetu argentino, el segundo tanto fue un baldazo de agua helada. Otra vez en el fijo marcó la diferencia el ganador a través de Hope Ralph, apenas cinco minutos después de la apertura del marcador.

Ya con el 2-0 las Leonas se quedaron sin argumentos y todo se redujo a arrestos individuales. De todas maneras, hubo oportunidades con el fijo pero que no fueron aprovechadas por Gorzelany y Barrionuevo quienes, además, se toparon con la seguridad de O’Hanlon. Para colmo, a siete minutos del cierre Holly Pearson puso el resultado definitivo.

La chance de una revancha para las argentinas llegará pronto. Este lunes a las 7 será España el adversario y, por supuesto, la necesidad de conseguir la victoria será imperiosa. Para volver a creer. Y para seguir soñando con una quinta medalla olímpica del seleccionado femenino más exitoso en la historia del deporte argentino. España viene de perder por 3 a 1 frente a Australia en un grupo B cuya primera jornada se completó con la victoria de China ante Japón por 4 a 3.

Argentina formó con Belén Succi; Valentina Costa Biondi, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Noel Barrionuevo; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Victoria Sauze; Delfina Merino, María José Granatto y Agustina Albertarrio. Luego ingresaron Toccalino, Sánchez Moccia, Victoria Granatto, Micaela Retegui y Jankunas.

